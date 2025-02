Herkesin konuştuğu yeni Netflix dizisi: Åre Cinayetleri

6 Şubat'ta Netflix’te yayımlanan ve Türkiye listesinin de ilk sırasına oturan bu 5 bölümlük mini dizi, sadece nordic noir tutkunları için değil, izleyiciyle köşe kapmaca oynamayan polisiye severlere de hitap ediyor.

Yayımlandığı andan itibaren büyük ilgi gören suç ve gerilim dizisi, kısa sürede 8 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix'in en popülerleri arasına girdi.



İSVEÇLİ YAZARIN KİTAPLARINDAN UYARLANDI

Başrollerinde Carla Sehn ve Charlie Gustafsson’un yer aldığı dizi, kitapları 40’tan fazla ülkede yayımlanmış İsveçli yazar Viveca Sten’in aynı adlı roman serisinin “Hidden in Snow” ve “Hidden in the Shadows” adlı iki kitabından uyarlandı.



Ülkenin, Norveç sınırına yakın ücra bir kasabası olan Åre'de geçen dizi, Stockholm’daki görevinden uzaklaştırılan ve sevgilisi tarafından terk edilen polis memuru Hanna Ahlander’ın, ablasının evine taşınmasıyla başlıyor.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN DEDEKTİF KENDİNİ CİNAYETİN ORTASINDA BULUR



Karda Saklı (Hidden in Snow) adını taşıyan ilk 3 bölüm, 17 yaşındaki Amanda Halvorsen’in cinayetle sonuçlanan kayboluş hikayesiyle ilk bölümde ekrana geliyor.



Stockholm Polis Teşkilatı’nda açılan bir soruşturma nedeniyle görevden alınan ve Åre’deki ablasının yanına giden polis memuru Hanna Ahlander, kasabada Amanda’nın kaybolmasıyla birlikte kendini bir anda dedektiflik yaparken buluyor.



Kasabının yerel polis teşkilatıyla çalışan Hanna, tamamı erkeklerden oluşan meslektaşlarıyla uyum sorunu yaşıyor, kısıtlı imkanlarla soruşturmada mesafe almaya çalışıyor ve gizemli cinayeti çözmeye çalışırken kendi hayatını tehlikeye atıyor.



Dizinin son iki bölümünde ise hakkında açılan soruşturma kapanan ve Stockholm’e geri dönme şansı doğan Hanna'nın, kasabada kalması ve eski kayakçı Johan Andersson'un maktulü olduğu cinayeti çözme çabası yer alıyor.



İKİNCİ SEZON GELECEK Mİ?



Dizinin bu kadar popüler olması, ikinci sezon beklentilerini artırdı. Ancak Netflix henüz resmi bir açıklama yapmadı.