Instagram’da ekran görüntüsü alma tarihe karışıyor!

Meta çatısı altında bulunan WhatsApp'ın güvenlik özelliklerinin ardından Instagram'a da bir dizi yeni güvenlik önlemi gelmesi bekleniyor. Instagram'ın mesajlaşmada ekran görüntüsünü engellemeyi test ettiği iddia ediliyor.



Instagram, kullanıcı güvenliğini arttırmaya yönelik yeni özellikler geliştiriyor. Son olarak platform, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamak ve kişisel gizliliğine katkı sunmak için "Kaybolan Mesaj Modu"nda ekran görüntüsü almayı engellemek istiyor.



Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan Kaybolan Mesaj Modu, kullanıcıların sohbetten çıktıktan sonra mesajların otomatik olarak silinmesini sağlıyordu.



ŞİMDİLİK KAYBOLAN MESAJ MODUNDA OLACAK



Instagram, yakın zaman önce aktif ettiği "Kaybolan Mesaj Modu"na yeni bir güvenlik katmanı eklemeyi gündemine aldı.



Platform, tek seferlik gönderilen mesajların ekran görüntüsünü almasını engelleyen bir özellik üzerinde çalışıyor.

Düzenlemenin ilk etapta kaybolan mesaj modunda olması bekleniyor.



SİBER ZORBALIKLA MÜCADELEYE KATKI



Son günlerde sıklıkla gündeme gelen siber zorbalıkla mücadeleye katkı sunması beklenen bu gelişmenin yakın zaman içinde uygulanmaya geçeceği tahmin ediliyor.



Instagram'ın bu yeni koruma yönteminin kullanıcılar arasında daha açık bir iletişimi teşvik etmesi ve kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sağlaması bekleniyor.



KAYBOLAN MESAJ MODU HAKKINDA



Kaybolan Mesajlar Modu, kullanıcıların görüntülendikten sonra kaybolan özel içerikler göndermesine imkan tanıyor.



Etkinleştirmek için konuşma ekranının altından yukarı kaydırmak yeterli. Sohbette taraflar bu modu etkinleştirmişse, içeriği kaydedemez veya paylaşamazsınız.



Kaybolan mesajlar modunda bir ekran görüntüsü alındığında, "Ekran görüntüsü aldınız" şeklinde bir mesaj görüntüleniyor.