Instagram'ın kapanmasıyla gündem oldu: VPN ne kadar güvenilir?

İnternete, gerçek IP adresiniz gizlenip, farklı bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan bir hizmet olan VPN sayesinde, kullanıcı kendi ülkesinde yasak olan sitelere giriş yapabilir. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan sonra dünyada en fazla VPN kullanılan ülkeler listesinde 4. sırada Türkiye bulunuyor.



VPN KULLANARAK INSTAGRAM'A GİRMEK GÜVENLİ Mİ?



Ücretsiz veya düşük kaliteli VPN hizmetleri, kullanıcı verilerini toplama ve üçüncü taraflarla paylaşma riskini beraberinde getiriyor.



VPN'de, kullanıcı bir VPN hizmetini kullanarak ilgili yazılımı uygulama mağazasından ya da internet sitesinden indirerek cep telefonuna kuruyor. Bu yazılım aracılığıyla kullanıcının internet bağlantısı, hizmeti sunan VPN sunucusuna yönlendirilecek şekilde yapılandırılıyor.



Böylece kullanıcı, farklı bir ülkede konumlanan VPN sunucusu üzerinden bağlandığı için ülkesinde erişimi kısıtlanan platforma erişme imkanı buluyor.



IP adresinin gizlenmesini sağlayan kullanıcı anonim bir şekilde internette online olabiliyor.



Ancak kullanıcının tüm veri trafiğinin ilgili VPN hizmeti sağlayıcısının sunucuları üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle çeşitli güvenlik riskleri oluşabiliyor.



ÜCRETSİZ VPN HİZMETLERİNDEKİ TEHLİKE



VPN hizmeti sunan pek çok şirket bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları ücret karşılığı bu hizmeti sunarken, bazı şirketler ise ücretsiz olarak bu hizmeti kullanıcılara sağlıyor.



Bilişm uzmanlarına göre ücretsiz sunulan VPN hizmetlerinde önemli güvenlik riskleri bulunuyor. Bu hizmetler genellikle kullanıcıların veri trafiğini ele geçirmek amacıyla güvenilir olmayan sağlayıcılar tarafından sunuluyor.



VPN hizmetini ücretsiz kullanmaya başlayan kullanıcılar, tüm internet trafiklerini ilgili şirkete vermiş oluyor.



Kullanıcıların cihazlarına kurulacak VPN yazılımlarının içerisine kötü amaçlı yazılımlar yerleştirmek de dolandırıcılık ve veri hırsızlığını hedefleyenlerin başvurduğu bilinen bir yöntem.



Bu yöntemle kullanıcının cep telefonu kontrol edilip, kişisel bilgileri elde edilebiliyor.



GÜVENLİ VPN HİZMETİNE ERİŞİM



Ücretsiz VPN'lerin tercih edilmemesi ve VPN uygulamalarındaki geçmiş kullanıcı yorumlarının kontrol edilmesi riski azaltan faktörler arasında yer alıyor.



Öte yandan bu konuda en önemli olan husus ise güvenli bir VPN sağlayıcısı seçmek için hizmetlerin orijinal ve güvenli olduğundan emin olmak için sağlayıcının web sitesi şifrelemesine ve VPN protokollerine dikkat edilmesi...



VPN kullancılıar, gizlilik politikaları uygun olan, güncel ve güvenilir yazılımlara sahip sağlayıcılarla da riski minimum düzeye çekebilir.



MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİSİ ÇALINDI



VPN kullanımı sonucu verileri çalınan milyonlarca kişi bulunuyor.



Özellikle ücretsiz VPN hizmeti sunan güvenlik altyapısı gelişmemiş şirketlere yönelik gerçekleştirilen siber saldırılarda, kullanıcıların sistemdeki verileri hedef alınıyor.



Örneğin 2023 yılındaki bir veri sızıntısında, ücretsiz VPN hizmeti sunan popüler bir firmaya ait 360 milyondan fazla kullanıcı veri kaydı çalındı. Çalınan veriler arasında, e-posta adresleri, orijinal IP adresleri ve ziyaret edilen web siteleri gibi birçok kişisel veri yer alıyordu.



Çalınan kullanıcı verileri dark web başta olmak üzere illegal kişilere kötü amaçlarla pazarlanıyor.