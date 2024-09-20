iPhone 7 kullanıcılarının WhatsApp tedirginliği

X başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında WhatsApp uygulamasının 1 Ekim 2024’ten itibaren iPhone 7 modellerinde kullanılamayacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine halen bu modeli kullanan yüz binlerce kişide soru işaretleri oluştu.



WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncellemenin ardından 1 Ekim tarihi itibarıyla iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde erişilmeyeceği söyleniyordu. Ancak WhatsApp'ın yakın zamanda yapacağı güncellemenin, belirtilen cihazlarda kullanımı engellemeye yol açmayacağını söyleyebiliriz.



iPhone 7'ye gelen en son işletim sistemi güncellemesi iOS 15 olduğu göz önüne alındığında, WhatsApp iOS 12 ve üzerini destekleyen cihazlarda kullanılmaya devam edecek.



META'DAN AÇIKLAMA YOK



WhatsApp'ın da bünyesinde yer alığı Meta’nın resmi internet sitesindeki "WhatsApp News" kategorisinde, iPhone 7 model telefonlarda WhatsApp’ın kullanılamacağıyla ilgili bir haber yer almıyor.



Whatsapp’ın iOS 12 ve daha yeni sürümleri desteklediği ve iPhone 7’nin de en son iOS 15.8.3 güncellemesini aldığı Meta'nın resmi sitesinde yer alıyor.