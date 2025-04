Kafkasların kalbinde bir başkent: Tiflis

Gürcistan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Tiflis, Kafkasların kalbinde yer alan önemli tarihi ve kültürel bir merkez. Geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanan şehir farklı kültürlerin ve medeniyetlerin bir araya geldiği bir mozaik...



Tiflis, hem tarihi hem de kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini etkileyen, büyüleyici bir lokasyon. Kura Nehri'nin kenarına kurulu olan bu şehir, doğal güzellikleri, renkli sokakları ve mistik atmosferiyle geçmişin ve modern dünyanın birleşim noktası gibi.



İSTANBUL'DAN UÇAKLA İKİ BUÇUK SAAT



İstanbul'dan uçakla yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolculukla Tiflis gezisi yaparak, yanı başımızdaki komşumuzun başketinde keyifli anlar yaşamak mümkün.



Orta Çağ'dan kalma kiliseleriyle görenleri etkileyen Tiflis, aynı zamanda Gürcü halkının misafirperverliğini en içten şekilde hissedebileceğiniz bir yer.



Tiflis tarihi dokusu kadar, modern yapılarıyla da oldukça ilgi çekici. Rustaveli Caddesi üzerinde gezinirken, Avrupa'dan izler taşıyan binaları, tiyatroları, kafeleri ve alışveriş merkezleri gözünüze çarpacak.



BİRÇOK MEDENİYETİN ETKİSİ HİSSEDİLİYOR



Tiflis, tarih boyunca birçok medeniyetin etkisinde kalmış bir şehir. Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Persler ve Ruslar...



Farklı kültürlerin izleri, şehrin sokaklarına ve mimarisine yansımış. Eski Tiflis, daracık sokakları ve taş evleriyle adeta zamanın gerisinde kalmış gibi. Şehirdeki eski çarşılar ve hamamlar, geleneksel Gürcü el sanatları ve dokuma işlerinin sergilendiği mekanlar, geçmişin izlerini günümüze taşıyor.



Tiflis’in tarihi kiliseleri ve katedralleri, Gürcü kültürünün en önemli sembollerinden. Svetitskhoveli Katedrali ve Metekhi Kilisesi gibi yapılar, Tiflis’in dini ve kültürel önemini simgeliyor.



KURA NEHRİ ŞEHRİ İKİYE BÖLÜYOR



Kaynağını Ardahan ve Kars'taki Allahuekber Dağları'ndan alan Kura Nehri, Tiflis’in tam ortasından geçiyor ve şehri ikiye bölüyor.



Nehrin kenarındaki köprüleri geçmek şehrin ruhunu hisstmek için yapılası bir aktivite... Bu köprülerin en ünlüsü ise camdan yapılmış modern bir köprü olan "Barış Köprüsü"



KENDİNE HAS ŞARAPLARI VE MUTFAĞI



Tiflis'te yediğiniz her yemek, Gürcü mutfağının zenginliğini yansıtıyor. Şehirdeki en popüler yemekler haçapuri ve khinkali...



Ayrıca, kişniş sevmiyorsanız mutlaka bunu sipariş verirken dile getirmeniz gerekli.



Gürcistan, dünyaca ünlü şaraplarıyla biliniyor. Ülkede yer alan şarap bağları, tarihi şaraphaneler ve şarap tadımı turları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.



TİFLİS'TE BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN!



Sülfür hamamlarını mutlaka deneyimleyin... Tiflis'in ünlü hamam bölgesi olan Abanotubani’de, geleneksel sülfür hamamlarında rahatlayabilir ve bölgenin tarihi dokunu hissedebilirsiniz.



Tiflis’in en ünlü caddelerinden biri olan Rustaveli Caddesi'ni boydan boya gezebilirsiniz.



Tiflis Opera Binası, Gürcistan Ulusal Müzesi, Tiflis Modern Sanat Müzesi, Sioni Katedrali ve Rezo Gabriadze Kukla Tiyatrosu'nu ziyaret etmek de Tiflis'e kadar gitmişken mutlaka deneyimlenmesi gerekenler arasında.



Gürcü mantısı khinkal’yi tadın, bol kişnişli Gürcü yemeklerine doyun ve teleferik ile Narikala’ya çıkın ve kuşbakışı kenti seyredin...



Eski Tiflis sokaklarını yürüyerek keşfedin ve meşhur bit pazarı "Dry Bridge Market"i de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.



Tiflis sokaklarında dolaşırken hemen hemen her yerden görebileceğiniz Kartlis Deda yani Mother of Georgia heykelini de gezi listenize eklemelisiniz.



Kura Nehri üzerinde yapılan tekne turlarına katılmak da alternatif bir gezi önerisi olarak listenizde yer almalı...