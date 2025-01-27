Kanada ve Grönland'ı isteyen Trump'a 'Calexit' şoku

Donald Trump'ın 2. kez ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından, ABD'nin bir numaralı ve dünyanın 5. büyük ekonomisine sahip Kaliforniya eyaletinde ayrılma fikri imzaya açıldı. İlk kez 2016'da Trump'ın ilk döneminin hemen ardından sosyal medyada başlayan fikir şimdi yeniden gündeme geldi.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2023 raporuna göre Kaliforniya, Japonya'nın hemen ardından ve Hindistan ile Birleşik Krallık'ın önünde, dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip.



CALEXİT KAMPANYASI YENİDEN GÜNDEM OLDU



ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından Kaliforniya eyaletinin bağımsızlığının talep edildiği "Calexit" imza kampanyası yeniden gündeme geldi.



Son seçimlerde Demokrat Parti'nin kazandığı Kaliforniya'da eyalet sakinlerinin, ABD'den ayrılmak için oy verecekleri girişim hayata geçti.



Kasım 2028'deki seçimlerde konunun oy pusulasına dahil edilebilmesi için kayıtlı seçmenlerden yüzde 5'inin, yani en az 546 bin 651 kişinin imzasını toplaması gerekiyor.



Toplanan imzaları bölge seçim yetkililerine teslim etmek için 22 Temmuz'a kadar süre var.



ABD'de Anayasa çerçevesinde, vatandaşlar, herhangi bir konu hakkında yönetime dilekçe verme hakkına sahip. Dilekçenin halk oylamasına sunulup sunulmaması ise dilekçenin türüne, eyaletin yasal çerçevesine ve dilekçenin amacına bağlı.



"Calexit" kampanyasında eyalet seçmenlerinden, "Eyalet ABD'den ayrılıp özgür ve bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusuna yanıt vermesi istenecek.



Teklifin kabulü için kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 50'si seçimde oy kullanmalı ve oyların en az yüzde 55'i "Evet" olmalı.



2016'DA İLK KEZ DİLE GETİRİLMİŞTİ



California'nın ABD'den ayrılıp bağımsız bir devlet olma önerisi geçmişte de dillendirilmişti.



Donald Trump'ın 2016'daki seçim zaferinin ardından sosyal medya üzerinden "Calexit" kampanyası başlatılmıştı.



ABD ANAYASASINA GÖRE İMKANSIZ



ABD Anayasası'nda, bir eyaletin yasal yollarla ülkeden ayrılmasını düzenleyen hükümler yer almıyor.



Ülkedeki Yüksek Mahkeme'nin 1869'daki "Texas v. White" kararında da eyaletlerin tek taraflı olarak ayrılma hakkına sahip olmadığına hükmedilmişti.



Kaliforniya Eyalet Anayasası'nın 3. maddesinin 1. bölümünde de eyaletin "ABD'nin ayrılmaz bir parçası" olduğu hükmü bulunuyor.