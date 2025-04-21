Katolikler yeni liderini arıyor: İlk siyahi Papa mı geliyor?

1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi yeni liderini arıyor. Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papa'sı olarak 12 yılı aşkın bir süre görev yapan Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesiyle yeni Papa'nın kim olacağı tartışması başladı. Papa Francis'in halefinin siyahi kökenli olabileceği belirtiliyor.

Kardinaller yeni Papa'yı belirlemek için Sistine Şapeli'nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Katolik Kilisesi, tarihinde ilk defa siyahi bir kardinali Papa olarak seçebilir.



Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olabilecek isimler arasında Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Gineli Kardinal Robert Sarah'ın adı öne çıkıyor.



İLK SİYAHİ PAPA MI SEÇİLECEK?



Ganalı Kardinal Peter Turkson, ilk siyahi Papa olma potansiyeliyle öne çıkarken, Gineli Kardinal Robert Sarah da güçlü bir aday.

Avrupalılar yüzyıllardır Papalık makamını elinde tutuyor. Şayet Turkson ya da Sarah kardinaller tarafından Papa seçilirse ilk siyahi papa olarak tarihe de geçecek.



Papa Franciscus’un cenaze töreninin ardından 20 gün içinde 80 yaşını doldurmamış kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi'ni Papalık seçimi için Vatikan'da toplanması bekleniyor.



Papalık seçimine girebilecek şu anda yaşı 80'in altında 136 kardinal mevcut.



Geleneklere göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak kamuoyuna ilan edilecek.



EN GÜÇLÜ ADAY GANALI KARDİNAL TURKSON



Tam adı Peter Kodwo Appiah Turkson olan Papa adayı, 11 Ekim 1948'de Protestan anne ve Katolik bir babanın oğlu olarak doğdu. New York'ta teoloji eğitimi aldı.



Ganalı Kardinal Peter Turkson, Afrika'da Katolik Kilisesi'nin önde gelen liderlerinden biri.



2005 yılında Roma'da kardinaller toplantısına katılan ilk Ganalı kardinal olarak tarihe geçti.



Turkson, Papa 16'ncı Benedikt tarafından 2009'da Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı seçildi.



76 yaşındaki eski Cape Coast Başpiskoposu, Papa Franciscus'un altında Papalık Konseyi Barış ve Adalet Bakanı olarak görev aldı.



2013 seçiminde de adı Papalık makamı için geçen Turkson, Avrupa'da Müslüman nüfusun artışı sebebiyle Fransa'nın 40 yıl içinde bir İslam cumhuriyeti olacağını söylemiş ve o dönem tepki çekmişti.



Turkson, Papa Francis tarafından bir süredir iç çatışmanın hakim olduğu Afrika'nın en genç ülkesi Güney Sudan’a barış elçisi olarak gönderilmişti.



Aynı zamanda 2022'den beri Papalık Bilimler Akademileri'nde görev yapıyor.

Yeni Papa adayı Turkson, eşcinsel evlilik ve kürtaja karşı muhafazakâr bir isim.



DİĞER SİYAHİ ADAY ROBERT SARAH



Katoliklerin yeni lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı olma ihtimali olan bir diğer isim ise Fransız Ginesi’nde doğan 79 yaşındaki Robert Sarah.



Eski papa II. Yuhanna Pavlus’un döneminden bu yana Vatikan’da çeşitli görevler üstlenen Sarah'ın yaşı nedeniyle ikinci planda olduğu ve güçlü bir aday olmadığı öne sürülüyor.



Papa Benedict tarafından 2010 yılında Kardinal olarak atanan Sarah, 2013 yılında yapılan seçimlerde de olası adaylar arasında yer alıyordu.



Muhafazakârlar tarafından sevilen Sarah, geçmiş dönemde son Papa Francis ile bazı konularda ters düşmüş ve daha gelenekçi bir yaklaşım benimsemişti.



Sarah, "toplumsal cinsiyet" tanımının da bir tehdit unusuru olduğunu savunuyor.