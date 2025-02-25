MH370: 11 yıl önce kaybolan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen Malezya uçağı

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağıyla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu. Planlanan rotadan saptığı askeri radarlara takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu radar kayıtlarına geçmişti.

Kapsamlı arama çalışmalarında kayıp uçaktan haber alınamayınca akıllarda birçok soru işareti belirdi, komplo teorileri gündeme geldi.

En son 2018'deki başarısız arama çalışmalarının ardından yeniden enkaz arama çalışmaları başladı. Ocean Infinity isimli şirket, 15.000 kilometrekarelik bir alanda MH370 uçağının olası enkazı için arama yapacak.



ENKAZ BULUNURSA 70 MİLYON DOLAR VERİLECEK



11 yıldır haber alınamayan MH370 sefer sayılı uçağı bulmak için yeniden harekete geçildi.



Ocean Infinity şirketi, okyanus tabanından robot teknolojisiyle veri toplayan "Armada 7806" gemisiyle, Avustralya'nın Perth şehrinin yaklaşık 1000 kilometre açıklarında arama çalışmalarına başladı.



Uçağın enkazının bulunursa şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacağı iddia ediliyor.



11 YILDIR ÇÖZÜLMEYEN SIR



Boeing 777 tipi uçak, 27 Mart 2014'ta yerel saatle 00.41'de Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndan Pekin’e gitmek üzere havalandı. Uçakta toplam 227 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların 152’si Çin Hal Cumhuriyeti vatandaşıydı.



Malezyalı yetkililere göre, pilot ile hava kontrol kulesi arasındaki son konuşmada da 01.21'de de kaydedilmişti.



Kuala Lumpur Havalimanı kontrol kulesi, saatler 01.30’u gösterirken, Vietnam hava sahasına girmeden önce uçakla irtibatın kesildiğini açıklamıştı.



Uçağın, 45 bin fit yükseklikteyken batıya doğru sert bir dönüş yaptığı, Penang Adası semalarında 23 bin fite kadar alçaldığı, ardından da tekrar 35 bin fite yükselerek Hint Okyanusu’nda kuzey-batıya yönüne doğru seyrettiği raporlanmıştı.



Sivil havacılık uzmanları, bu durumun normal olmadığını ve Boeing 777 tipi yolcu uçaklarının bu irtifada uçmaması gerektiğini söylüyor.



MH370 İÇİN KOMPLO TEORİLERİ

MH370 sefer sayılı yolcu uçağının nerede olduğu hala bilinmezken, uçaktakilerin akıbetine ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı.



Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle denize düştüğüne inananlar olduğu gibi, bazıları da uçağın aya iniş yaptığını iddia ediyor.



Uçakla ilgili en yaygın teorilerden biri de kabin basıncının aniden düşmesi sonucu tüm yolcular ile mürettebatın bilincini kaybettiği ve öldüğü yönünde...



Ani bir biçimde ortaya çıkan kötü hava koşullarının, uçağın düşmesine neden olduğu da ileri sürülüyor.



Kimileri uçağın Ruslar tarafından Orta Asya'ya kaçırıldığı ileri sürerken, kimileri de uçağın Afganistan’a indirildiğine dair fikir belirtiyor.



Komplo teorileri arasında uçağın ABD’nin Hint Okyanusu’nda bulunan Chagos Takımadaları’ndaki üssüne indirildiği de yer alıyor.



Uçağın kaybolması sonrasında pilotun intihar etmiş olabileceğine yönelik iddialar da yer aldı.



PİLOTUN UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASI

Komplo teoirisini yayanlar, uçağın pilotları hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.



Uçağın kaybolduğu dönem en çok rağbet gören komplo teorisi, uçağın pilotu tarafından düşürüldüğü iddiasıydı.



İddialara göre Kaptan pilot Zahari Şah'ın Malezya muhalefet hareketinin lideri Enver İbrahim sempatizanı olduğu ve hapsedilmesine kızdığı için uçağı kasten düşürdüğü öne sürüldü.



Bugüne kadar uçağın bilinçli olarak pilot tarafından düşürülmüş olabileceğine dair hiçbir kanıt elde edilemedi.