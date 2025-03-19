Netflix'ten yine çok konuşulan bir dizi: Adolescence

Stephen Graham'ın başrolünde oynadığı "Plan-Sekans" çekilen dizide, çocukların sosyal medyada kullandıkları dile yetişkinlerin yabancılığı ve kadın düşmanı internet ünlülerinin gençler üzerindeki etkisi başarıyla işleniyor.



Dört bölümlük İngiltere yapımı Adolescence, 13 yaşında bir çocuğun, aynı okulda eğitim aldığı akranı bir kızı bıçakla öldürmesi çerçevesinde yaşananları konu ediniyor.



Adolescence, spesifik bir olaydan esinlenmemiş olsa da İngiltere’de son dönemde artan çocuk suç oranlarından ilham alınarak kaleme alındı.



DİZİYİ BU KADAR ÖZEL YAPAN NE?



"Ergenliğe yeni adım atmış oğlunuz cinayetle suçlansa ne yapardınız?" bu soru Adolescence'ın izleyiciye empoze ettiği birkaç sorudan biri.



Dizinin hikayesi, bir yandan adalet sistemine odaklanırken, diğer yandan da gençler arasında yayılan şiddet kültürü ve sosyal medyadaki zorbalığa derinlemesine bakış sunuyor.



Adolescence'yi özel kılan unsurların başında tek plan çekim tekniği de geliyor.



Tek plan olarak çekilen ve yaklaşık bir saatlik dört bölümden oluşan dizi, bu özelliğiyle de izleyiciyi olayların merkezine alıyor.



Dizinin en dikkat çeken sahnelerinden biri de ikinci bölümde yer alan ve okuldan suç mahalline kesintisiz şekilde geçen kamera hareketi oldu.

Bu teknik çekim izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı.



ADOLESCENCE'NİN GENEL HİKAYESİ



Adolescence, 13 yaşındaki Jamie Miller'ın (Owen Cooper) aynı okulda okuduğu Katie Leonard'ın öldürülmesiyle tutuklanmasını ve ardından sıradan bir ailenin dünyasının nasıl altüst olduğunu anlatıyor.



Mini dizinin bölümleri çocuğun tutuklanmasının sabahı, polislerin okuldaki soruşturması, psikologla suçlu çocuğun konuşması ve karar öncesi ailenin bir günü olarak cinayetin farklı aşamaları olarak işleniyor.



Gerilim dolu hikayede ana karakterler trajedinin ardından gerçeği ararken, "Aslında kim sorumlu?" "cinayet neden oldu?" gibi sorulara da yanıt arattırıyor.



Dizinin neredeyse tamamı, İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Wakefield'e bağlı Pontefract kasabasında çekildi.



Plan-Skans: film ve dizilerde kesinti olmadan çekilen ve genellikle kısa olmayan sahnelere verilen teknik isim