Orta Doğu'nun sır dolu halkı: Dürziler

22.5 milyonluk Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 3'ü Dürziler'den oluşuyor. Dürziler, Suriye'deki en büyük üçüncü dini azınlık.

Orta Doğu'da genellikle Lübnan, Suriye ve İsrail'e dağılmış olan Dürzîler tüm ülkelerde azınlık konumunda yer alıyor. Dürzilik inancının bugünkü durumuna göre, her ülkede yerel Dürzi topluluğuna liderlik etmek üzere bir "Şeyh-Akl" seçiliyor.



Dünyadaki nüfusları yaklaşık 2 milyon olduğu tahmin edilen Dürziler az sayıda da olsa Avrupa, ABD, Kanada, Latin Amerika ülkeleri ve hatta Avustralya’da yaşamlarına devam ediyor.



DÜRZİLER KİMDİR?



Kendilerini Müslüman olarak nitelendiren Dürziler, Dürziliği 11’inci yüzyılda Kahire’deki Fatımi imamların oluşturduğu felsefe ve tasavvuftan etkilenen mezhep olarak açıklıyorlar.



Sabiilik ve Ezidilik inançlarının etkileşiminin yanı sıra tasavvufi öğretiler üzerinde bina edildiği dile getirilen Dürzilikte ibadetler, tahsis edilen özel mekanlardaki meclislerde ifa ediliyor.



İbadetlerini son derece gizlilik içinde yerine getiren Dürzilerin, içeriğini açıklamayı reddettikleri "hikmet" dolu bir kitaba (Risaletu'l Hikme) sahip olduğu söyleniyor.



Dünyadaki nüfusları yaklaşık 2 milyon olduğu tahmin edilen Dürziler, İsrail'in yanı sıra işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de yaşıyor.



İSRAİL'DE 100 BİNDEN FAZLA NÜFUSLARI VAR



İsrail'de tahmini 152 bin Dürzi vatandaşlık hakkı alarak yaşıyor.



1956’da Dürzi topluluğunun lideriyle yapılan anlaşmadan sonra Dürzi erkeklerin İsrail ordusuna katılımını zorunlu hale getiren bir yasa çıkarıldı.



Anadilleri Arapça olan Dürziler, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, "Dürzi topluluğun İsrail için ülkedeki azınlıklar arasında çok özel bir yeri var." şeklinde tanımlanıyor.



SURİYE'DEKİ DURUMLARI



Dürziler 22.5 milyonluk Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 3'lük bir bölümünü oluşturuyor.



Dürziler'in büyük çoğunluğu başkent Şam'ın güneyindeki Suveyde Eyaleti'ne bağlı sarp bir alan olan Cebel el-Dürzi'de yaşıyor.



Suriye'de yaklaşık 350 bin nüfusa sahip olan Suveyda kentinin büyük çoğunluğunu Dürzi etnik nüfusu oluşturuyor.



Suriye'de başka bölgelerde de bazı Dürzi köyleri bulunuyor.



Golan Tepeleri sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık 700.000 Dürzi'nin Suriye'de yaşadığı tahmin ediliyor.



