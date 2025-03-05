Papa Franciscus ölürse yeni Papa nasıl seçilecek?

Son 200 yılda Katolik dünyasına 16 Papa liderlik etti. Bu Papalardan 13'ü İtalyan, 1'i Alman, 1'i Polonyalı 1'i ise Arjantin kökenliydi...

1,2 milyar nüfuslu Katolik Hristiyan aleminin 267. Papası'nın kim olacağı sorusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.



PAPA HAYATTA OLDUĞU SÜRECE MUTLAK GÜÇ



Papa Franciscus, yılbaşından bu yana solunum yollarındaki rahatsızlıklardan muzdarip.



Seçildiği andan ölene kadar ya da istisna da olsa istifa ettiği güne kadar görevde kalabilen Papa tahamüllere göre, kilise yönetiminin hayatta ve görevde olduğu sürece tek ve mutlak yetkilisi.



Papa'nın istifası ya da ölümü durumunda Vatikan yönetimi, "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan edecek ardından da kardinaller yeni Papa'yı belirleme sürecine başlayacak...



PAPA ÖLÜRSE YA DA İSTİFA EDERSE SÜREÇ NASIL OLACAK?



Kardinaller, birkaç gün içinde Papalık seçim sürecinin (Konklav) başlamasına karar verecek.



Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller, 267. Papa'yı seçmek için Sistine Şapeli'nde, kapalı kapılar ardında dış dünyayla bağlantılarını kesip biraraya gelecek.



140 kardinal, Papalık seçimi ayinini yaptıktan sonra, öğleden sonra Papalık seçiminin yapıldığı Sistine Şapeli'ne kapanarak, Konklav'ın ilk oturumunu gerçekleştirecek.

Kardinaller, yeni Papa'yı seçene kadar, sabah 2 ve öğleden sonra 2 oturum olmak üzere; günde 4 oturum gerçekleştirecek.



Oylamaların ardından oylar hemen sayılacak. Oylamada öne çıkan ismin, 3'te 2 çoğunluğa ulaşamadığı durumda adayların isimlerinin yazıldığı kağıtlar, herhangi bir madde karıştırılmadan yakılacak.



Yakılan bu kağıtlar, şapelin bacasından siyah duman olarak çıkacağı için, bu durum henüz yeni papanın belirlenemediği anlamında olacak.



Oylama sonucunda adaylardan biri 3'te 2 çoğunluğu sağlarsa, seçimi kazanan adaya Latince, "Yüce Papa olarak kilise hukukuna göre seçimi kabul ediyor musun" sorusu yöneltilecek.



Papa adayının soruya olumlu yanıt vermesinden sonra ise ikinci soruda, adaya havari isim olarak nasıl hitap edilmesinin istendiği sorulacak.



BEYAZ DUMAN RİTÜELİ



Sonrasında ise oy kağıtları, beyaz duman çıkmasını sağlayacak kimyasal bir madde yardımıyla karıştırılarak yakılacak.



Bu beyaz duman işaretiyle, Aziz Pietro Meydanı'na toplanan binlerce inanan ve dünyaya papanın belirlendiği mesajı verilecek.



Bacadan çıkacak beyaz dumanın ardından yeni Papa "Ağlama Odası"na alınarak burada kendisi için hazırlanan Papalık kıyafetlerini giyecek.



Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 40 dakikalık bir süre içerisinde yeni Papa'nın anonsu yapılacak... Ve yeni papa, halkı selamlayacak.



KATOLİK DÜNYASINDA GÜNCEL KARDİNAL SAYISI



Papa Franciscus, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kardinal atamalarıyla Katolik Kilisesi’nin kardinal sayısını 253'e yükseltti.



Son atamayla 253 kardinalin 140'ının yaşlarının 80'in altında olması sebebiyle Kardinaller Meclisi'nin yapacağı bir sonraki Papalık Seçimi'nde (Konklav) oy kullanma hakkına sahip olacağı biliniyor.



Diğer 113 kardinal ise yaşlarının 80'in üstünde olması sebebiyle Konklav'a katılamayacak.



Papalık Kanununları'na göre, Papa seçilebilmek için kardinallerin 3'te 2'sinin oyunu almak gerekli.



33 tur boyunca herhangi bir Papa seçilememesi durumunda ise 34. oylama turundan itibaren salt çoğunluğa bakılıyor.



SON KONKLAV 2013'TE YAPILDI



Papa seçiminde 80 yaşını doldurmamış Kardinaller oy verebiliyor.



Kardinaller Meclisi, Sistine Şapeli'nde kendi aralarından yeni Papa'yı seçiyor.



Son Konklav, 12-13 Mart 2013'te bir araya gelmiş ve Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio'yu yeni Papa olarak seçmişti.



Bergoglio de kendisine "Papa Franciscus" ismini almıştı.



2 YIL 9 AY SÜREN PAPA'LIK SEÇİMİ



Katolik Kilisesi tarihinde en uzun süren Konklav, 2 yıl 9 ay sürmüştü.



1268 ile 1271 yılları arasında Papa IV. Clement'in ölümünün ardından yapılan Konklav, en uzun Papalık seçimi olarak tarihe geçti.



Papa seçiminin son yüzyılda ise en fazla 5 gün sürdüğü dikkatleri çekiyor.