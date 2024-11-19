Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı artış eğilimini sürdürüyor, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'den başvuruları reddetme oranları son dönemde iyice arttı. Çoğu ülkede randevu yeri bulunmuyor ve yer olanların da başvuruları ya uzun süre işleniyor ya da reddediliyor. Peki, Schengen vizesi en kolay hangi ülkeden alınır?



2023'TE ZİRVE YAPTI



2023’te en fazla Schengen vize başvurusu Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya’ya yapıldı.



AB ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine 2023'te yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 16,1'i reddedildi. Bu oran, 2022'de yüzde 15,7'ydi.



Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin 885 Schengen vizesi başvurusunun 169 bin 514'ü onaylanmadı.



EN ÇOK RET VEREN ÜLKE ESTONYA



Türkiye'den 2023'te yapılan Schengen vizesi başvurularına en yüksek oranda ret veren temsilcilik olan Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1744 başvurudan 741'ini onaylamadı. Yani başvuruların yüzde 42,5'luk oranı reddedildi.



Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği de Schengen başvurularının yüzde 39,4'ünü onaylamadı.



Almanya da Türkiye'den 2023'te yapılan Schengen vizesi başvurularının ortalama 20,6'sına onay vermedi.



Yunanistan'ın ülkedeki temsilcilikleri Schengen başvurularının yüzde 14,6'sını onaylamadı.



Fransa'nın temsilcilikleri, 2023'te yapılan Schengen vizesi başvurularının ortalama 14,9'unu reddetti.



İtalya'ya yapılan başvuruların 8,7'si de reddedildi.



Komşumuz Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, 2023'te başvuruların yüzde 7,8'ine onay vermedi.



Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya gibi İskandinav ve Baltık ülkelerine yapılan Schengen başvurularında da red oranı oldukça yüksek.



SCHENGEN VİZESİ EN KOLAY HANGİ ÜLKEDEN ALINIR?



Red oranı en az olan ülkeler %6,6 ile Slovakya, %8,7 ile İtalya, %10,92 ile Slovenya, %11,94 ile Portekiz, %14,6 ile Yunanistan ve Fransa, %14,9 ile Macaristan olarak göze çarpıyor.



Öte yandan Hollanda, Norveç ve Polonya'nın henüz 2023 red oranları açıklanmadı.



SCHENGEN BÖLGESİ HAKKINDA



Lüksemburg'un Schengen kasabasında 14 Haziran 1985'te imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren anlaşma ile pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat edilebiliyor.



Şengen Bölgesi mevcut durumda Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Hırvatistan'dan oluşuyor.



Normal şartlarda 27 Şengen ülkesi arasında sınır uygulamaları yapılmıyor.



Not: Bu yazıdaki veriler, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yayımladığı bilgiler ile Avrupa Komisyonunun, Şengen bölgesindeki AB ülkelerine 2022 ve 2023'te yapılan vize başvurularına ilişkin açıkladığı verilerden derlenmiştir.