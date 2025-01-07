Trump'ın Panama Kanalı ve Grönland ısrarı devam ediyor

Trump, 23 Aralık 2024'te Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Bunun üzerine Danimarka ise 1 Ocak'ta, Kraliyet arması değiştirilerek, Grönland'ı temsil eden kısım daha büyük hale getirilmişti.

51 Kanada, 52 Grönland ve 53 Panama



BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ



ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında son dönemde tartışmalara neden olan Panama Kanalı ile ilgili sözlerini bir kez daha gündeme taşıdı.



Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.



Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuştu.

Öte yandan Trump, ABD'nin Kanada'ya hiçbir şekilde muhtaç olmadığını, aksine Kanada'nın kendilerine muhtaç olduğunu savunarak, "Kanada'nın bir eyalet olması gerekiyor." dedi. (ABD'ye bağlı)

DANİMARKA BAŞBAKANI'NDAN CEVAP GELMİŞTİ



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Grönland, Grönlandlılara aittir" diyor.



TRUMP'IN OĞLUNDAN GRÖNLAND ZİYARETİ



Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın Grönland'ı ziyaretine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından yine konuşulan açıklamalar yapmıştı.



Trump, oğlu ve temsilcilerinin Grönland'a indiğini belirterek, "Onların ve Özgür Dünya'nın emniyete, güvenliğe, güce ve barışa ihtiyacı var! Bu yapılması gereken bir anlaşma." ifadelerini kullanmıştı.



Paylaşımda, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (Make America Great Again - MAGA) sloganını kullanan Trump, bu slogana atıfta bulunarak "Grönland'ı Yeniden Büyük Yap" demişti.



TRUMP NEDEN ISRAR EDİYOR?



Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi.



56 bin kişinin yaşadığı Grönland, Washington için jeopolitik, askeri ve ekonomik çıkarlar için önem taşıyor.



Grönland'ın dev buzullarının altında yatan uranyum, altın, petrol ve gaz rezervleri de Trump'un bu çıkışının perde arkasında yer alıyor.



Grönland'ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada'yı satın almak istediğini dile getirmişti.



Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.