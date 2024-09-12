Türk Dünyasında ortak alfabe kararı ne anlama geliyor?

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısından, tüm Türk Dünyasını heyecanlandıran bir karar çıktı.



Komisyon toplantısı sonrasında, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil edecek.



Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerden oluşan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantının başarıyla tamamlandığını ve Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırdıklarını ilan etti.



Bu gelişmenin duyulması ile bu kararın neden alındığı, ortak alfabenin ne gibi katkıları olacağı merak konusu oldu.



ORTAK ALFABE NEYİ AMAÇLIYOR?



TDT tarafından önerilen ortak alfabenin, Türk devletleri açısından hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı iş birliğini ve iletişimin gelişimini teşvik edecek.



Öte yandan Türk Halklarının dil miraslarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması da bu projeyle amaçlanıyor.



Gelecek günlerde bu kararın etkileri ve olumlu sonuçlarını daha yakından görebileceğiz.