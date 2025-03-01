Türkiye'de maymun beslemek neden yasak?

"Türkiye'ye sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda iki makak maymunu ele geçirildi."



"Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenirken Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 yavru maymun, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda aynı türdeki hayvanlarla yaşamını sürdürecek."



"Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir kamyonetin kasasında sokulmak istenirken ele geçirilen 3 maymun yavrusu, Şanlıurfa'da korumaya alındı."



"Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi..."



Bu haberlerin hepsi son birkaç ayda gündeme geldi. Özellikle Irak ve İran ile olan sınır kapılarımızdan yurda çok sayıda kaçak maymun sokulmaya çalışılıyor.



Bu sevimli hayvanların yurda kaçak yollardan girme nedeni ise bireysel olarak beslemenin yasal olmaması...



Peki, maymun beslemek neden yasak? Evimizi kedi, köpek gibi evcil dostlarla paylaşmaktan ne gibi farkları var?



KARA AVCILIĞI KANUNU ENGEL OLUYOR



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve evde beslenmesi yasak.



Söz konusu kanun içerisinde maymun cinsleri de yer alıyor. Maymun türlerinin hiçbir şekilde ithalatına izin verilmiyor.

Bu uygulamadan sadece hayvanat bahçeleri muaf...



Maymunların HIV, kuduz ve hepatit gibi virüsleri bulaştırma durumları dolayısıyla toplum sağlığı açısından tehlikeli olduğu düşünülüyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü geçmişte konuya dair şunları söylemişti:



"Maymun türleri vahşi bir tür olmaları ve birçok hastalık virüsünü (Aids, kuduz, hepatit) bulaştırma riski taşımalarından dolayı, sahiplenme ve besleme izni verilmemektedir. Doğaları gereği ağaçlık, açık alanda yaşamaları ve hareketli olmalarından dolayı apartman yaşantısı maymunlar için uygun değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızın internet üzerinden satışı yasak olan yaban hayvanlarını satın almamaları ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine ihbar etmeleri herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir"



SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



2020 yılında sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollardan ülkeye soktuğu iki maymunu elinden alınınca üçüncü kez maymun sahiplenmişti.



Maymuna Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince el konduktan sonra İzgi ile kız arkadaşı hakkında dava açılmıştı. 28 bin lira para cezasına çarptırılan çift, ödeme yapmayıp duruşmalara da katılmayınca haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı.



Ünlü fenomenin, izinsiz olarak beslediği maymunlar nedeniyle kaçakçılık suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.