Vural Çelik'in ardından Avrupa Yakası'ndan geride kalanlar

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Avrupa Yakası, televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizinin bazı oyuncuları hayata veda ederken bazıları ise zorlu dizi-film sektöründe artık yer almıyor.



Avrupa Yakası kadrosunda yer alıp hayata veda eden ilk isim Gazanfer Özcan olmuştu. 2009 yılında dizi devam ederken hayatını kaybeden Gazanfer Özcan'ın ardından eşi Gönül Ülkü Özcan kadroya dahil olmuş ve son sezonda rol almıştı. Gönül Ülkü Özcan da 2016'da yaşama veda etti.



Tevfik Kıral karakteri ile diziye son sezonunda dahil olan unutulmaz seslendirme ve tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter, dizinin finalinden 3 yıl sonra hayatını kaybetti.

Canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek de 2018'de ani şekilde aramızdan ayrıldı.



Volkan Sütçüoğlu olarak hafızamıza yer eden Ata Demirer diziden sonra pek çok film projesinde yer aldı. Ünlü oyuncu yakın zaman sonra vizyona girecek Bir İhtimal Daha Var filmi ile beyazperdeye geri dönecek.



Avrupa Yakası Dergisi'nin Moda Editörü Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, 2009'da dizinin bitmesinin ardından 2011'de Geniş Aile dizisinde "Berrak" rolünü canlandırdı. Artık bir kız çocuk annesi olan ve oyunculuğu bırakan Caneroğlu, yaşam koçluğu yapıyor.



Derginin hafif çapkın yayın yönetmeni Fatoş yani Şenay Gürler de İçerde ve Çukur dizilerindeki rolüyle adınan söz ettirmeye devam etti.



İffet Sütçüoğlu yani Hümeyra da Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda gibi yapıtlarda rol aldı. Ünlü sanatçı uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.



Aslı'nın yakışıklı ve biraz da cins eşi Cem'i canlandıran Levent Üzümcü, tiyatro oyunlarına devam ediyor ve yazdığı kitaplarla gündeme geliyor. Yakın zaman önce ise İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ɡörevine getirilmesi ile adından söz ettirdi.



Fatoş'un tutkulu ve genç sevgilisi Tanrıverdi'yi canlandıran Sarp Apak, ofisin domestik çalışanı Şesu'ya hayat veren Bülent Polat, Aslı'nın peşinden bir ömür koşan Tacettin Antepli'yi canlandıran Veysel Diker, Volkan'ın işsiz mahalle arkadaşı taklit ustası Sertaç yani Yavuz Seçkin de bazı dizi/film projeleri ile yaşamlarına devam ediyor.



AVRUPA YAKASI YENİDEN BAŞLAR MI?



Zaman zaman 'Avrupa Yakası yeniden başlayacak' söylentisi çıksa da dizinin eski oyuncuları ve yazarı Gülse Birsel'e göre bu durum pek kolay değil.



Dizinin eski oyuncularından Sarp Apak Avrupa Yakası'nın yeniden çekilme gibi bir planının olmadığını söylüyor.



Öte yandan Hümeyra ve Ata Demirer arasındaki küslük ve Hümeyra'nın Gülse Birsel hakkında söylediklerinden sonra, dizinin ana karakterlerinin tekrar bir araya gelmesi zor görülüyor.