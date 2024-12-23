Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği kokina

Ne zamanki sokakta çiçekçi kadınların elinde belirir bu çiçek, bilirsiniz ki koca bir yıl bitmeye yakındır. Alırsınız evinize götürürsünüz, bazıları tüm sene yeşil ve kırmızı kalır, bazıları sararır... Bir rivayete göre ne zaman sokakta yine görürseniz Roman kadınları bu çiçekle ve bir sene önce aldığınız hala evinizdeyse, hala yeşilse kendi evinize sahip olursunuz...

Kokina tarih boyunca eski İstanbul Rumları tarafından yeni yıl süslemesi olarak kullanılmış ve günümüze kadar gelmiş.

SOSYAL MEDYA İLGİYİ ARTTIRDI



Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi yılbaşı yaklaştıkça artıyor.

Günümüzde sosyal medyanın etkisi ile yeni yılda şansını arttırmak isteyenler tarafından rağbet ediliyor.

Kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

Yeni yıl öncesi sevgililer ve arkadaşlar da birbirilerine kokina hediye ediyor.



TOPLANMASI ÇOK ZAHMETLİ

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, daha çok İstanbul'daki Romanlar tarafından dikenli bitkilerden toplanıyor.

Kokina çiçeği, süslediği tezgahlarda göz kamaştırırken, ardında yatan zahmetli üretim süreci ve yoğun emek, göze çarpmayan bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor.

Kırmızı ve yeşilin albenisi arkasında ciddi emek ve çile var. İstanbul'un Romanları, dikenli bahçe ve ormanlık alanlarda elleri kanaya kanaya, üstleri yırtıla yırtıla bitkileri topluyor.



ŞANS GETİRECEĞİNE İNANILIYOR



Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin bağlanması ile oluşturulan kokina, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor.



Rivayete göre, kokina çiçeği eğer bir yıl boyunca solmadan kalırsa, o evin sakinlerinin yeni bir ev sahibi olacağına inanılır.



Bununla birlikte, yeni yılda dileklerin kabul olması için kokina evlere asılır.



EVCİL HAYVANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR



Kokina, Yunan dilinde "kırmızı" anlamına gelen "kokino" kelimesinden türemiştir.



Bilimsel adı Ruscus aculeatus olan bu bitki, tavşanmemesi olarak da bilinir.



İki farklı bitkinin (Ruscus aculeatus ve Smilax excelsa) birleştirilmesiyle elde edilir.



Kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla öne çıkan bu çiçek, evcil hayvanlar için zehirli olabilir.



