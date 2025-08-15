Büyük Taarruz'un bilinmeyeni: Atatürk'ün ''Çay Partisi''

Atatürk, 1922 Haziran ayında son kontroller için Kocaeli Grubunu denetlemek amacıyla İzmit yolculuğuna çıkar. Bu yolculuk esnasında, uzun süre göremediği annesi Zübeyde Hanım'ı da görme mutluluğuna erişir. Bölgedeki denetimlerin tamamlanması ardından Atatürk, Ankara'ya yola çıkar ve Taraklı'da mutlak zafer için eller açılarak dualar edilir.

Ankara'da taarruz planını Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Kazım Paşa'ya açan Mustafa Kemal, Türk ordusunun gücünün büyük bölümünün düşmanın bulunduğu Afyon'un güneyine ve Akarçay ile Dumlupınar mevkisine toplanmasını tasarladı. Düşman tarafın en zayıf noktası burasıydı ve doğru planla kesin sonuç alınabilirdi. Temmuz'da Akşehir'de düzenlenen toplantıda 15 Ağustos'a kadar hazırlıkların tamamlanması kararlaştırıldı ve İsmet Paşa gizliliğe dikkat ederek saldırı hazırlığı emri verdi.

20 Ağustos 1922 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde ''Çay Ziyafeti'' başlıklı bir haber yer aldı. Habere göre Atatürk, köşkte bir çay partisi tertip ediyordu. Ancak herkes köşkte parti olacağını düşünürken Atatürk Büyük Taarruzu başlatmak için çoktan yola çıkmıştı.

Taarruz planı çok gizliydi ve Zübeyde Hanım'ın dahi bilgisi yoktu. Kayıtlarda konuya dair şu satırlar yer alır:



''(...) sefer kıyafetlerimi giyerek anneme veda için odasına gittim. Elini öptüm, izin istedim.



-Nereye? Dedi.



-Çay ziyafetine, dedim.



-Bu kıyafet ziyafete mahsus değil, dedi.''



Zübeyde Hanım durumdan şüphelendiği ve oğlunun çay ziyafetine gitmediğini tahmin ettiği için Atatürk'e bir mektup kaleme alarak; “Oğlum, seni bekledim. Dönmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin. Ama ben biliyorum, sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Harbi kazanmadan dönme. Annen." sözlerine yer verir.



Ağustos ayı sonlarına doğru Atatürk ile Birinci ve İkinci Ordu Komutanları, Erkan-ı Harbiye Reisi ve Batı Cephesi Komutanı Büyük Taarruz planını görüşür. Plana göre ordu geceleri gizlice ilerleyecek, gündüzleri ise sakin noktalarda dinlenecekti.

Karargahlar ilk olarak Akşehir'den Şuhut'a ardından da savaşın yönetildiği Kocatepe mevkiisine kaydırıldı. Büyük Taarruz hareketi başlar ve düşmanın mevzileri bir bir ele geçirilir.



Takvim 28 Ağustos'u gösterdiğinde Atatürk; '' Validem Hanımefendi ve Fikriye Hanım’a



Afyonkarahisar’ı aldık. Bu nedenle daha birkaç gün buralarda kalmak lâzım gelecektir.Siz müsterih olunuz! İnşallah duanız berekâtıyla bütün memleketimizi düşmandan kurtarmak nasip olacaktır.'' şeklinde yazar.



30 Ağustos sabahı ise düşman kuvvetlerinin tamamı çember hattına alınır. Ertesi sabah düşman birliklerinin büyük bölümü imha edilir ve bir bölümü de İzmir'e doğru kaçma girişiminde bulunur. 1 Eylül 1921’den itibaren Türk birliklerinin takibe aldığı düşman kuvvetleri Uşak yakınlarında Çalköy’de yakalanarak esir edilir. Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuş olur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde artık Türk Milleti yeni bir güne uyanmıştır.



