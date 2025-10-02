Çamurun esaretinden şehri yükselterek kurtuldular

Bugün inanılmaz bir konumda bulunan Chicago, zamanında çamurlar içindeydi. Şehrin rakımının Michigan Gölü kıyı şeridine çok yakın olması drenaj sorununu da beraberinde getirdi. Halk şehirdeki kirlilik nedeniyle hastalıklardan kırılıyordu. Öyle ki şehir nüfusunun yüzde 6'sı koleradan hayatını kaybetmişti.



CHİCAGO YERDEN METRELERCE YÜKSELDİ



1850-60'lı yıllarda Chicago'da yaşanan çamur problemi nedeniyle şehir devasa bir bataklığa dönüşmüştü. Sokaklardaki çamularla beraber tifo, dizanteri ve kolera gibi hastalıklar artmaya başlar. 1854 kolera salgınında nüfusun yüzde 6'sı yok olur.



1856'ya gelindiğinde bir mühendis olan Ellis S. Chesbrough, ''Fırtına kanalizasyonları'' olarak bilinen şehir büyüklüğündeki kanalizasyon projesini Belediye Meclisi'ne sunar. Projenin kabulü ardından şehrin tüm sokaklar, kaldırımları, binaları yüksek temellere taşınacaktır. Şehirdeki yapılar bu çalışmayla 1-4 metre arasında yükselir. Bazı binalar raylı ve hidrolik sistemlerle kaldırılır.



Anlatıldığı kadar kolay olmayan proje tam 20 yıl sürer. Bu çalışma esnasında halk günlük yaşamını sürdürürken, şehir de turist çekmeye devam etti.



Öte yandan şehrin yükseltilen ilk binası 4 katlı ve 750 ton ağırlığındaydı. Söz konusu bina 200 vidalı kriko yardımıyla 1.88 metre yükseltilir. Zaman içerisinde mühendisler yöntemlerini geliştirir ve artık 60 metre uzunlu olan binalar da taşınacak hale gelmiştir.



Durum öyle bir hal almıştı ki, mühendisler 6 kişilik bir ekip kurarak Lake Sokağı, Clark Sokağı ve Lasalle Sokakları'nın bir bölümünü aynı anda kaldırır. Bu işlem sırasında bölgedekiler günlük yaşamlarını sürdürürler. Bu işlem 4000 merekarelik bir alanda 5 gün sürer. 35.000 ton ağırlıktaki çalışma alanında 6.000 vidalı kriko ve 600 işçi yer alır.



Şehrin yükseltilmesi esnasında hiçbir yapıya zarar verilmemiştir. Böylece Chicago sokakları her zamankinden daha temiz ve hastalıklardan arınmış bir hal alır.