Charles Cunningham Boycott'un kötü tutumu, literatüre yeni kelime kazandırdı!

Toplumlar, tarihsel süreç içerisinde mutlaka bir dönem boykot sayesinde istediklerini elde edebilmiştir. Boykot ile hedef zümrenin geri adım atması ya da karar değiştirmesi sağlanır. Ancak bugün her alanda kullanılan boykot kelimesinin 1800'lü yıllarda bir arazi memuruna dayandığını tahmin etmek biraz güç...



''BOYKOT'' NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Takvimler 1880 yılını gösterdiğinde İrlanda, İngiliz sömürgesindeydi ve toprak sahipleri halktan fahiş bedeller talep ediyordu. Bu dönem, İrlanda halkı için bir dönüm noktası olmuştur.



12 Mart 1832 tarihinde Charles Cunningham Boycott adında bir adam, İngiltere'nin Norfolk şehrinde dünyaya gelir. İrlanda'da arazi memuru olarak görev başındadır. 1872 yılında ise 40 dönüm kadar bir arazi için çalışması teklif edilir. Boycott kabul ettiği işte, arazi üzerinde yaşayanlardan kira toplayacaktır.



Charles Cunningham Boycott, arazi üzerindeki kiracılara görülmemiş muamelelerde bulunur, zorbalık yapar. Dönemin İrlanda Toprak Birliği Başkanı diğer bilinen ismi ile İrlanda bağımsızlık hareketinin önderlerinden Charles Stewart Parnell, köylülere kısaca şunu bildirir ''Onu dünyanın en yalnız insanı yapın!''



Halk, Parnell'in sözlerine yanıt verir ve tahliye edilmek istendiklerinde karşı koyarlar. Kalabalık, Boycott'un çiftliğine giderek, onun için çalışanları ikna ederler. Böylece bir zamanlar arazi memuru olan Charles Cunningham Boycott artık ülkenin en yalnız insanıdır. Onun için çalışacak kimse yoktur, şehrin dükkanları bile ona hizmet etmek istemez. Boycott ailesiyle Dublin'e gitse de burada da yaşayamaz. Memleketi İngiltere'ye taşınır.



Büyük bir direnişle karşılaşan Charles Cunningham Boycott'un bu olayı tüm dünyada gündeme gelir. Gazeteler boy boy yaşananlardan bahsederken Boycott'un adını anar. Böylece zamanla; birini yalnızlaştırmak, dışlamak, şiddetsiz toplumsal tepki ''to boykot'' şeklinde ifade edilmeye başlar. Kelime bu tarihlerden sonra literatürde yerini almış oldu.