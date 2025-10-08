Hastanelerdeki önlük renklerinin her birinin bir anlamı var!

Doktorlar ve hemşirelerin önlük renkleri hastane koridorlarında, ameliyathanelerde sıklıkla değişiyor. Bunun sebebi tamamen hijyen değil tabii ki de. Renklerin altında psikolojik bir etki yattığı kabul edilmiş bir gerçek. Sağlık personellerinin de önlük renklerinin bu etkiye dayalı olarak değiştirildiğini biliyor muydunuz?



HASTANEDEKİ RENKLER TESADÜF DEĞİL



Hastane personellerinin önlüklerinin, kıyafetlerinin renkleri özenle seçilmiştir. Bunun nedeni ise bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. Çalışmalar sonucunda kırmızı renge fazla maruz kalan biri, başka bir renge baktığında algılayamaz duruma gelir ve bunun da kişide ciddi rahatsızlıklar oluşturduğu ortaya çıkmıştır.



Doktorların bazı ameliyatlarının saatler sürere ve sürekli kırmızıya maruz kalırlar. Operasyonların daha sağlıklı yürütülebilmesi, doktorun dikkatini ve dengesini dağıtmaması için ameliyathanelerde yeşil ya da mavi renk tercih edilir.



Mavi ve yeşil, gözde rahatlama sağladığı gibi, konsantrasyonu artırır, huzur verir ve odaklanmaya da yardımcıdır.



Öte yandan bazı hastanelerde renkler değişiklik gösterir. Renk seçimleri görselliğin yanı sıra sterilite ve hijyenle alakalıdır. Mesela beyaz renk, temizlik ve güveni temsil eder. Pembe şefkatli ve yumuşak bir his yaratır.



Ancak beyaz rengin ameliyathanelerde genellikle tercih edilmediği görülür. Bunu altında yatan sebep de beyazın parlak ve yansıtıcı özelliği oluşudur.