Hayatını kadın haklarına adadı ve ilkleri başardı!

Başarısı, azmi ve kararlılığı sınırları aşan Süreyya Ağaoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Ahmet Ağaoğlu'nun kızıdır. İlk Türk kadın avukat olarak adını duyursa da önemli bir Atatürk İlke ve İnkılapları, çocuk ve kadın hakları savunucusudur.



SÜREYYA HANIMIN ATATÜRK İLE LOKANTA ANISI



29 Temmuz 1903 tarihinde Azerbaycan Şuşa'da dünyaya gelen minik Süreyya, yaşıtlarına göre daha şanslıydı. Çünkü babası sayesinde Atatürk ile yakın bir ilişkisi vardı. Çocukluğu ve gençlik yılları Mustafa Kemal Paşa ve dostlarının çevresinde geçti.



Süreyya, 1921 yılında şimdiki İstanbul Kız Lisesi olan Bezm-i Alem Valide Sultanisi'ni bitirir ve çok istediği hukuk bölümünü İstanbul Üniversitesi'nde okur. 1925 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönüş yaparak Adalet Bakanlığı'nda staja başladı. Avukatlık ruhsatını alarak Türkiye'nin ilk kadın avukatı oldu.



Ancak henüz staj dönemindeyken Süreyya Ağaoğlu'nun başından bir olay geçer ve devrim niteliğinde gelişmelere neden olur.



Süreyya, stajın ilk günleri ardından bir sorunla başa çıkmaya çalışır. Genç kadın ve arkadaşları, öğle yemeği için evlerine gidemezler çünkü mesafe çok uzaktır. Ankara'da yemek yenecek tek lokanta da İstanbul Lokantası'dır. Fakat o dönemde yemekleri lokantada da yiyemezler. Çünkü, kadınların lokantada yemek yeme gibi bir durumu söz konusu olmazdı. Bu nedenle sorunu bir süreliğine kendi aralarında basit yöntemlerle çözmeye çalıştılarsa da olmadı.



Süreyya sonunda durumu babası, dönemin Basın-Yayın Genel Müdürü Ahmet Ağaoğlu'na açar ve öğle yemeğini İstanbul Lokantası'nda yemek için izin ister. Baba Ağaoğlu, talepte bir sakınca görmez ve olumlu yanıt verir.



Süreyya ve arkadaşları öğle yemeğini İstanbul Lokantası'nda yer ancak konu ciddi bir söylenti halini alır. Konu dönemin başbakanı Rauf Bey'e ulaşır, Ahmet Ağaoğlu'na durumu dile getirir. Baba Ağaoğlu kızına duyduklarını anlatır ve lokantaya gidemeyeceklerini kibar bir dille ifade eder. Yaşananlar Süreyya'yı çok üzmüştür.



Kısa süre sonra Atatürk ve eşi Latife Hanım, arkadaşı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyarete gelir. Sohbet arasında Süreyya, başına gelenleri Mustafa Kemal Atatürk'e anlatır ve aslında bir destek bekler. Ancak Atatürk'ün tepkisi Süreyya'nın beklediği gibi olmaz. Atatürk, ''Babanın hakkı var.'' der. Yanıt karşısında hayal kırıklığına uğrayan Süreyya olayın peşini bırakmıştır.



Her şey bitti derken ertesi gün Süreyya'nın odasına bir yetkili heyecanla ve telaşla girer; ''Paşa seni yemeği götürecekmiş.'' der. Aceleyle soluğu dışarıda alan Süreyya, karşısında milletvekili ve yaveri ile Atatürk'ü arabada otururken görür. Mustafa Kemal, ''Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor.'' ifadelerini kullanır.



Atatürk, Süreyya'yı da aldıktan sonra yola koyulur, tam İstanbul Lokantası önünden geçerken Salih Bey'e şunları söyler; ''Bugün Süreyya'yı bize götürüyorum ama yarın buraya gelecek, yemeği lokantada yiyecek.'' şeklinde belirtir.



Latife hanım, Süreyya'nın şaşkınlığını yok edecek detayı öğle yemeğinde kulağına fısıldar. Duruma Paşa'nın kızdığını ama babasını da geçmek istemediği için ona fikrini belli etmediğini belirtir. Kemal Paşa, o akşamdan sonra eve gelir gelmez bazı milletvekillerini arayarak ertesi gün eşleriyle beraber lokantada öğle yemeği yemelerini söylemiştir.



Süreyya Ağaoğlu, gelişmelerden hemen sonraki gün öğle yemeğini yemek için arkadaşlarıyla lokantaya gittiklerinde birkaç milletvekili ve eşlerini orada görür. Yemek esnasında kimse Süreyya ve arkadaşlarını rahatsız etmez. Böylece Süreyya Ağaoğlu, bir olaya öncülük ederek kadınların lokantalarda yemek yiyebilmelerinin önünü açtı.