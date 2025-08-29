Osmanlı'nın Bosna'daki son kalesi ''Poçitel Köyü''

Hareketli bir coğrafyada bulunan Poçitel köyü, zaman içinde pek çok badire atlatmış. Ancak bugün UNESCO tarafından Tehlike Altındaki Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilerek koruma altına alınmış durumda. Poçitel, 14. yüzyılda inşa edilse de 15. yüzyıl başında Osmanlı egemenliğine girdi. Savaşlar atlatmış olsa da taş köy bugün hala ilk günkü gibi...

OSMANLI'NIN SON KALESİNE BÜYÜLEYİCİ YOLCULUK!

Bosna-Hersek'te bir köy olan Poçitel, Mostar'a sadece 18 kilometre mesafede. Köy, 1383 yılında Bosna kralı tarafından küçük bir kale olarak inşa edilse de 1400'lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne alındı. Zamanla önemli bir savunma hattı halini aldı. Kalenin gelişimi ise yine Osmanlı tehlikesine karşı Macar kralınca sağlanmıştır. Osmanlı, kaleyi büyütmüş kale altına bir yerleşim yerim sığdırmıştı.

Poçitel, Osmanlı'nın batıda Venedik'e karşı Neretva Nehri kıyısında taştan örülmüş bir savunma noktasıydı. Venediklilerin Dubrovnik şehrine sınır olan köy, o bölgeye has ağır taşlardan inşa edilen evleri, camileri ve kervansarayı ile dikkatleri çekiyor. Poçitel günümüzde de benliğini koruyor.

Bölgeye zamanında Evliya Çelebi'nin geldiği ve Seyahatnamesi'nde Poçitel köyüne yer verdiği bilinmektedir. 500 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Bosna-Hersek'in olağanüstü köyü Poçitel, 1878 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yönetimine girmesiyle stratejik olarak eski önemini yitirmeye başladı. Fakat 1992-96 yıllarında yaşanan savaş sebebi ile ciddi hasar aldı. Bölgede restorasyon çalışmaları yapılmış ve Poçitel köyü 2000 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

Köyün bir yanında yeşil bir yanında mavi ve içinde bulunduğunuz tarih... Dar, küçük ve taştan sokakları, hala evlerinde yaşam olan Poçitel köyü Bosna'da görülmesi gereken rotalar arasında yer alıyor.