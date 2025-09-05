Saraybosna'da kültürlerin buluşmasına tanık olun!

Bosna-Hersek, yıllar boyu süren çatışmalarda her dönem yara almış, ancak bu yaraları da sergilemekten geri durmamış bir ülke. Kapılarını açtığı ziyaretçilere her adımda yaşanmışlığı, tarihi ve kültürü hakkında fikir sunuyor. En büyük örnek başkent Saraybosna'yı arşınlarken bir yanda ''Sonsuz Ateş'', diğer yanda Sebil, Gazi Hüsrev Bey Camii derken karşınıza Doğu-Batı Çizgisi çıkar. İşte bu noktada bir karar verilmesi gerekiyor!



BİR CADDE, İKİ KÜLTÜR



Saraybosna'nın Başçarşısı civarında Ferhadiye Caddesi üzerinde ilerlerken aynı anda iki dönemi deneyimleyebiliyorsunuz. ''Saraybosna Kültür Buluşması'' yazılı Doğu-Batı çizgisi kültürleri kesin olarak birbirinden ayırıyor. Ferhadiye Caddesi'nin bir bölümü Osmanlı dokunuşları ile bezeliyken, çizginin hemen diğer yanı Avrupa'da izlenimini yaratıyor. Bunun sebebi ise geçmişte yatan acı deneyimler.



17. yüzyıl sıralarında yaşanan savaşın ardından yaşanan saldırılar sonrası Saraybosna'da büyük yangınlar meydana gelir. Şehrin büyük bölümü yangında küle döner. İleriki dönemlerde de şehirde ciddi yangınlar yaşanmış. 1842'deki yangında 957 dükkân ve 569 mağazanın kullanılmaz hale geldiği kayıtlara geçmiştir. Şehir Avusturya-Macaristan hakimiyetine girince restorasyon çalışmaları yapılmış ve Avrupai stilde binalar, mağazalar inşa edilmiş. Bu nedenle caddenin bir bölümü Osmanlı diğer bölümü de Avrupa hissi yaratıyor.



Restore edilen bölümde daha çok alışveriş mağazaları yer alırken, Osmanlı döneminden kalan bölümde ise gastronomiye dair seçenekler bulunuyor. Caddenin tanıdık gelen kısmında camiler, bedestenler, taş sokaklar görülüyor. Diğer tarafta modern caddeler, katedral ve kiliseler konumlanıyor.



Şehirde bu ayrımı belirtmek adına ''Saraybosna Kültür Buluşması'' yazılı çizginin hemen yanı başına ''Spin-Go'' yazılı bir tabela yerleştirilmiş ve ziyaretçilerin alışveriş ya da yemek seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenmiş :)



