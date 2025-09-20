Türk müziği makamları sadece ruhu değil bedeni de iyileştiriyor

Günlük hayatta sıklıkla yapılan, rastlanılan veya işitilen herhangi bir şeyin nasıl ortaya çıktığı, hayatlarımızı ne denli etkilediği ya da bizler üzerindeki yansımaları neler olduğu ile genellikle ilgilenilmez. Ancak bu etkiye sebebiyet veren araçların, olayların gelişim süreci ve faydaları öğrenildiğinde kısa süreli bir şaşkınlık hissi yaratabilir.

TÜRK MÜZİĞİ BEDENİ DE İYİLEŞTİRİYOR



Yapılan araştırmalar neticesinde, müziğin uzun süre dinlenildiğinde ruha, psikolojiye iyi gelmesinin yanı sıra Türk musikisi makamlarının beden sağlığına da olumlu etki ettiği ortaya çıkmıştır.



Hatta bu durumun en büyük temsilcilerinden biri de Farabi olmuştu. Müziğin tıpta oynadığı role dair eserler ortaya koymuştu. Ancak gelişmenin en ilginç yanı Türk musikisi makamlarının; doğuma yardımcı olanından korku gidericiye, kaslara tesir edeninden psikiyatriye kadar her alana faydalı olduğu görüşüdür. Farabi, söz konusu makamların hangisinin neye ve ne zaman daha iyi geldiğine dair çalışmalar sunmuştur.



Ayrıca ''pentatonik melodi'' olarak da ifade edilen Hunlar döneminde kullanılan müzik yapısı, Türklerin öz malı olarak bilinir. Kendine güven, kararlılık ve rahatlık hissi verdiği söylenir.



EVLERDE EKSİK OLMAYAN NESCAFE NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Brezilya'da 1930'lu yıllarda kahve üretimi oldukça artıyor ve tonlarca kahve stoğu oluşuyor. Bu kahveleri bozulmadan saklamak ve kullanmak için ise yöntemler aranıyor. Bu fikirle Nestle'den yardım talep ediliyor. Markanın kimyageri olan Max Morgenthaler ise yıllarca çalışmalar yapıyor. Sonunda 1938 yılında İsviçre'de ''Nescafe'' adında bir ürün ortaya çıkıyor. Adı da ''nestlé + café''den geliyor.



Fikir öyle tutmuş ki II. Dünya Savaşı'nda askerlere büyük kolaylık sağlamış. Bu gelişmeler ardından dünya genelinde kullanılır hale gelmiştir.



Suya atılır atılmaz kahve haline gelen Nescafe'nin oluşumu nasıl oluyor?



Bunun için kahve çekirdekleri kavrularak demleniyor, ardından kahveli su konsantre ediliyor. İki yöntemle kullanılabilir kahve haline getiliyordur:



İlki; sıvı kahve minik damlacıklar halinde sıcak havaya püskürtülerek buharşlaştırılıyor. Geriye kullanılacak kahve tozu kalıyor.



İkinci yöntem de; kahveli sıvı -40 derecede dondurulur ve düşük basınç altında buz buharlaştırılıyor. Ortaya da iri tanelerden oluşan kahveler çıkıyor.



Böylece elde edilen kahve tozu suya katılarak yeniden içilebilir bir kahve haline alıyordu.



KORSANLARIN GÖZ BANDININ ALAMETİFARİKASI!



Ekranlarda da çokça rast gelinen korsanların tek gözlerini kapadıkları göz bandının kullanılış amacı genelikle gözlerini saklamak olarak bilinir. Ancak gerçek çok başka.



Normal yaşamda da karanlıktan aydınlık bir ortama geçişte gözler, yeni ortama adaptasyonda güçlük çeker. Korsanlar da sıklıkla güverte-depo-kamara gibi karanlık ve aydınlık alanlara geçiş yapıyordu. Gözlerinin karanlığa alışma süresini ortadan kaldırmak amacıyla tek gözde bir bant kullanılır. Güverteden kapalı yani karanlık alana geçtiklerinde göz bandı çıkarılarak uzun süre kapalı kalan göz kullanılır. Böylece gün boyu göz bandı ile kapalı kalan göz, karanlığa hazır oluyor. Karanlık ve aydınlık durumlarda adaptasyon sorunu yaşanmıyordu.



Bu durum küçük ve önemsiz görünse de korsanlar için hayati önem taşırdı. Özellikle savaş gibi durumlarda daha hızlı davranabilmeleri gerekiyordu.





