10 yaş genç görünmek mümkün

1. Uyku, en ucuz estetik



Geceleri düzenli 7-8 saat uyuyan biri, uykusuz kalan birinden birkaç yaş genç görünür. Cilt, kendini uyku sırasında yeniler. Göz altı torbaları, solgun ten, yorgun bakışlar — hepsi uykusuzluğun armağanı. Işıldamak istiyorsanız önce yatağa erken gidin.



2. Cildinize su verin



Pahalı kremlerden önce su içmekle başlayın. Günlük 2-2,5 litre su, hem cildin esnekliğini korur hem de kırışıklıkların derinleşmesini engeller. Nemli cilt, gençliğin en doğal filtresidir.



3. Gülmek botokstan etkili olabilir



Gülmek yüz kaslarını çalıştırır, kan dolaşımını hızlandırır ve stresi azaltır. Asık surat, sadece moralinizi değil, görünümünüzü de yaşlandırır. Gülümseyin; bedava bir gençlik serumu gibidir.



4. Beslenme = Güzellik



Şeker ve işlenmiş gıdalar, cildi matlaştırır. Antioksidan deposu sebzeler, meyveler, zeytinyağı ve balık ise doğal yaşlanma karşıtıdır. Mutfakta yapacağınız küçük değişiklik, aynada büyük fark yaratır.



5. Hareket et, genç kal



Yürüyüş, yüzme, yoga… Düzenli egzersiz sadece kasları değil, ruhu da sıkılaştırır. Spor yapanlar daha dik durur, daha enerjik görünür. Gençlik duruştur, sadece cilt değil.



6. Saç ve tarz önemli



Saç rengi, kesimi, kıyafet seçimi… Bunlar yaşın imzasıdır. Koyu ve ağır tonlar yerine sizi canlı gösteren renkler seçin. Küçük bir saç değişimi bile sizi aynada şaşırtabilir.



7. Zihni genç tut



Yeni şeyler öğrenmek, okumak, üretmek… Beyni aktif tutmak yüzünüze de yansır. Çünkü gençlik sadece bedende değil, merakta saklıdır.