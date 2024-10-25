3 temel adımda "Cam cilt"

1. ADIM: BUHAR İLE CİLT TEMİZLİĞİ



Kore cam cilt yolculuğunuza her gün buhar seanslarını ekleyerek başlayabilirsiniz. Yüz buharı gözeneklerinizin tamamen temizlenmesine yardımcı olabilir. Buhar, cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı olur ve cildinizde sıkışan yağ, kir ve makyajı anında temizleyerek cildinizin sivilcelenmesini önler ve ayrıca akne izlerini hafifletir. Seans sonrasında, yüzünüze parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yapın ve bir sonraki adıma geçin.



2. ADIM: ÇİFT AŞAMALI TEMİZLEME VE PEELİNG



Yüzünüzü çift aşamalı temizlemek, daha parlak cilt gözenekleri için misel temizleme suyunun ardından aktif ve sağlıklı bir yüz yıkama işlemi gerektiren bir sıralamadı. Cilt bakımındaki bir sonraki adımlara sizi iyi bir şekilde hazırlar ve her gün birbiri ardına yapılmalıdır.



Peeling, temizlemeden hemen sonra gereklidir. Ancak siyah ve beyaz noktaları ve fazla yağı temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Koreli kadınlar, her gün yüzlerini nemli bezlerle ovmayı tercih ediyor. Bezi ıslatın, sıkın ve kiri, tozu ve yabancı maddeleri bir mıknatıs gibi çeken bezi yukarı doğru nazikçe kullanın. Herhangi bir ovma işlemi olmadan nemli bir bez kullanmak gözenekleri daha güvenli temizler ve cildinize zarar vermez



3. ADIM: TONİK VE NEMLENDİRME



Cildinize düzenli olarak tonik uygulamak gözeneklerinizin görünümünü en aza indirir. Daha eşit ve canlı bir cilt tonuna sahip olmanıza yardımcı olur. Koreli kadınlar genellikle tonik olarak cildin kolajenini artıran ve size parlak bir cilt veren fermente pirinç suyu kullanır



Toniği kullandıktan hemen sonra, cildinizin nem ihtiyacını karşılamayı unutmayın. Aydınlatan vitaminle zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip nemlendirici kullanarak cam cilt bakımını sonlandırın.



Haftada iki kez kullanılabilen nemlendirici yüz maskeleri kullanarak cam cilt elde edebilirsiniz. Bu yüz maskeleri cilt toksinlerini temizler ve kusursuz, lekesiz bir cilde sahip olmanızı destekler Ancak, bu maskeleri uyku öncesi kullanmanız gerekir. Ayrıca gece cilt bakım maskeleri kullanarak cilt bakım rutininizi de geliştirebilirsiniz.



Ayrıca cilt bakım rutininize sağlıklı bitki çayları da ekleyebilirsiniz. Parlak bir cilt elde etmek için ginseng, kavrulmuş arpa veya yeşil çay iyi bir seçenek olabilir. Işıltılı ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için bu sırları ve ipuçlarını kullanın, ancak tutarlılığı koruduğunuzdan ve cildinizin dokusu ve hücreleriyle uyumlu, sağlıklı ve güvenli içerikler kullandığınızdan emin olun.