Cansız saçlara hacim kazandırmak mümkün

Saçlar, kişisel görünümümüzün en dikkat çekici parçalarından biri. Özenle taranmış, canlı ve hacimli saçlar kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlarken, sönük ve cansız görünen saçlar aynaya baktığınızda canınızı sıkabilir. Peki, ince telli, çabuk sönen ve hacmini kaybetmiş saçlara yeniden dolgunluk kazandırmak için neler yapabiliriz?

Öncelikle saçlara hacim kazandırmanın yolu, onları ağırlaştırmadan doğru şekilde bakım yapmaktan geçiyor. Her saçın kendine özgü bir yapısı var. Bu nedenle başkasında işe yarayan bir ürün, bizim saçlarımızda aynı sonucu vermeyebilir. Önemli olan, saçın ihtiyacını tanımak ve buna uygun bir bakım rutini oluşturmak.

İLK ADIM: DOĞRU ŞAMPUAN

Saç diplerinde biriken yağ, şekillendirici kalıntıları ve kir, saçların daha sönük görünmesine neden olabilir. Saç tipine uygun, hafif yapılı bir şampuan kullanmak bu açıdan önemli. Saç kremi kullanırken de ürünün özellikle saç boylarına ve uçlarına uygulanması, ince telli saçların dipten ağırlaşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Bir diğer küçük ama etkili yöntem, saçları kurutma biçimimizi değiştirmek. Saçları baş öne eğik şekilde kurutmak veya saç diplerini parmaklarla nazikçe kaldırarak fön çekmek, daha dolgun bir görünüm sağlayabilir. Elbette yüksek ısıya uzun süre maruz kalmak saç tellerine zarar verebileceğinden, ısı koruyucu ürünlerden yararlanmakta fayda var.

Hacim, yalnızca dış görünüşle değil, saçın sağlığıyla da ilgilidir.

Saçlara sürekli uygulanan yüksek ısı, sıkı toplama alışkanlıkları ve bilinçsizce kullanılan kimyasal işlemler zamanla saçların yıpranmasına yol açabilir. Saçları nazikçe taramak, düzenli aralıklarla uçlarını kestirmek ve ihtiyaca uygun bakım ürünleri kullanmak daha sağlıklı bir görünümün temelini oluşturur. Unutmamak gerekir ki saç uçlarını kestirmek saç köklerinden yeni saç çıkışını hızlandırmaz; ancak kırık uçların temizlenmesine ve saçların daha bakımlı görünmesine yardımcı olabilir.

Beslenme de saç sağlığının göz ardı edilmemesi gereken bir parçası. Yeterli protein almak, dengeli beslenmek ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamak önemli. Saçlarda aniden başlayan dökülme, belirgin seyrelme veya uzun süren cansızlık söz konusuysa yalnızca kozmetik ürünlere yönelmek yerine bir dermatoloji uzmanına danışmak daha doğru olabilir.

PEKİ, HACİMLİ SAÇLARIN EN BÜYÜK SIRRI NE?

Belki de cevap, çok sayıda ürün kullanmakta değil, doğru ürünleri doğru miktarda kullanmakta saklı olabilir. Saç diplerini ağırlaştırmayan bir bakım rutini, doğru kurutma tekniği ve saç sağlığını destekleyen günlük alışkanlıklar, zaman içinde gözle görülür bir fark yaratabilir.