Cildin pul pul dökülmesi nasıl engellenir?

Cildin pul pul dökülmesi çoğu zaman basit bir kuruluk problemi gibi düşünülse de aslında cildin nem dengesinin bozulduğuna dair önemli bir işaret olabilir.

Soğuk hava, düşük nem oranı, uzun ve sıcak duşlar, yanlış temizleyiciler ve cildi gereğinden fazla arındırmak bu sorunun en sık karşılaşılan nedenleri arasında yer alır. Bunun yanında bazı cilt hastalıkları veya kullanılan ürünler de pullanmaya yol açabilir. Peki, cildin yeniden sağlıklı ve pürüzsüz görünmesi için neler yapılabilir?

ÖNCELİK: CİLDİ NEMLENDİRMEK

Pul pul dökülen bir cilt için yapılabilecek en önemli şey, cildin nem bariyerini desteklemektir. Bunun için yalnızca ara sıra nemlendirici kullanmak yerine düzenli bir bakım alışkanlığı oluşturmak gerekir.

Özellikle duş veya yüz yıkama sonrasında cilt tamamen kurumadan nemlendirici uygulamak faydalıdır. İçeriğinde seramid, gliserin veya hyalüronik asit gibi nem tutmaya yardımcı bileşenler bulunan ürünler tercih edilebilir. Çok kuru ciltlerde daha yoğun yapılı kremler, hafif kurulukta ise daha ince dokulu nemlendiriciler kullanılabilir.

SICAK SUDAN UZAK DURUN

Uzun ve sıcak duşlar rahatlatıcı olabilir ancak cildin doğal yağlarını azaltarak kuruluğu artırabilir. Bu nedenle duş suyunun çok sıcak olmamasına ve duş süresinin gereğinden fazla uzatılmamasına dikkat etmek gerekir.

Yüz temizliğinde de benzer bir yaklaşım önemlidir. Cildi gıcır gıcır hissettiren ürünler her zaman iyi temizliğin göstergesi değildir. Aksine, aşırı arındırıcı ürünler cildin koruyucu bariyerini zorlayabilir.

PEELİNG KONUSUNDA ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Pul pul dökülen cildi görünce akla gelen ilk çözümlerden biri peeling yapmak olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Dökülen deriyi daha fazla ovalamak sorunu çözmek yerine tahrişi artırabilir.

Özellikle sert tanecikli fiziksel peelinglerden ve sık aralıklarla yapılan yoğun eksfoliasyondan kaçınmak gerekir. Ciltte yanma, kızarıklık veya hassasiyet varsa peelinge ara vermek ve öncelikle cilt bariyerinin toparlanmasına odaklanmak daha doğru bir yaklaşımdır.

HAVA KOŞULLARINI DA HESABA KATIN

Cilt yalnızca kullandığımız ürünlerden etkilenmez. Kış aylarında soğuk ve kuru hava, kapalı ortamlardaki ısıtıcılar ve düşük nem oranı cildin daha fazla kurumasına neden olabilir. Yaz aylarında ise güneş, klima ve sık duş alma gibi faktörler benzer bir etki yaratabilir.

Bu nedenle cilt bakımını mevsime göre değiştirmek önemlidir. Kuru havalarda daha yoğun nemlendirme, güneşli günlerde ise uygun bir güneş koruyucu kullanmak cildin korunmasına yardımcı olur.

HER PULLANMA YALNIZCA KURULUK DEĞİLDİR

Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Cildin pul pul dökülmesi her zaman basit bir kuruluk probleminden kaynaklanmaz. Özellikle dökülmeye yoğun kızarıklık, kaşıntı, yanma, çatlama veya belirgin tahriş eşlik ediyorsa altta yatan başka bir cilt sorunu söz konusu olabilir.

Sorun uzun süre devam ediyor, giderek kötüleşiyor veya uygulanan basit bakım önlemlerine rağmen düzelmiyorsa dermatoloji uzmanına başvurmak en doğru adımdır. Çünkü doğru bakımın ilk şartı, problemin nedenini doğru belirlemektir.

CİLDİNİZE BİRAZ DAHA NAZİK DAVRANIN

Aslında pul pul dökülen cildin verdiği mesaj oldukça basittir: “Beni biraz daha nazik koru.”

Daha fazla ürün kullanmak, daha sık peeling yapmak veya cildi sürekli temizlemek her zaman daha iyi sonuç vermez. Çoğu zaman ihtiyaç duyulan şey; nazik bir temizleme, düzenli nemlendirme, uygun güneş koruması ve cildin doğal bariyerine zaman tanımaktır.

Eğer cildinizde aşırı kuruluk ve pul pul dökülme sorununu sıklıkla yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.