Cildinizin nefes almasını sağlayın: Gözeneklerle nasıl savaşılır?

Modern hayatın hızında kir, makyaj, şehir tozu ve stres; gözeneklerimiz tıkanmasına neden oluyor. Peki, gözenek temizliği nasıl yapılır?



Gözenek temizliği, sanıldığı kadar lüks bir bakım değil. Tam tersine, cildin en temel ihtiyaçlarından biri. Çünkü gözeneklerimiz doldukça cilt nefes alamıyor, nefes alamadıkça daha da solgun, yağlı veya problemli görünüyor.



Uzmanların ilk tavsiyesi, düzenli temizlik. Ama bu temizlik öyle sabunla yüzü yıkamakla bitmiyor. Öncelikle cildinize uygun, sert kimyasallar içermeyen bir temizleyici seçmek gerekiyor. Yüzünüzü sabah-akşam temizledikten sonra, haftada bir ya da iki kez peeling uygulamak gözeneklerin derinliklerine ulaşmanın en kolay yolu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, cildi tahriş edecek granüllerden uzak durmak.



Bir diğer etkili yöntem, buhar banyosu. Kaynayan suyun buharına yüzünüzü birkaç dakika tutmak, gözeneklerin açılmasını ve kirlerin daha kolay çıkmasını sağlıyor. Sonrasında uygulayacağınız kil maskesi, adeta mıknatıs gibi siyah noktaları ve fazla yağı çekip alıyor.



Elbette, bu bakımı yaparken en sık yapılan hatalardan biri siyah noktaları sıkmak. Bu alışkanlık, ciltte iz bırakmaktan başka işe yaramıyor. Unutmayın, gözenek temizliği sabır işi. Düzenli bakım, doğru ürün ve biraz özenle cildinizin nasıl ışıldadığını kısa sürede fark edeceksiniz.



Gözeneklerimizi küçültmek mümkün değil ama onları temiz ve sağlıklı tutmak tamamen bizim elimizde. Çünkü cilt, bize ait en görünür kimlik kartımız. Onu ihmal etmeyelim.