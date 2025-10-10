Cilt bakımında fazla iyilik, cilde kötülük olabilir

Bir zamanlar bir sabun, bir nemlendiriciyle başlayan bakım, şimdi sabah-akşam değişen çok aşamalı ritüellere evrildi. Fakat dermatologların büyük kısmı aynı uyarıyı yapıyor: “Cilt minimalisttir, sade rutinleri sever.” Cildimiz aslında kendi dengesini koruyabilen bir organ. Onu sürekli asitlerle, retinollerle, parfümlü serumlarla boğduğumuzda, bariyerini zayıflatıyoruz. Sonuç mu? Kızarıklık, hassasiyet, sivilce patlamaları... Yani tam tersine bir etki.



Cilt bakımı, tıpkı beslenme gibi: Her şeyin fazlası zarar. Bir gün retinol, ertesi gün AHA, üçüncü gün niasinamid derken; aslında cildin neye tepki verdiğini de anlayamaz hale geliyoruz. En kötüsü de, o “ışıltılı” cildi ararken, aynada daha yorgun bir yüzle karşılaşmak.



Oysa işin sırrı sadelikte. İyi bir temizleyici, cilde uygun bir nemlendirici ve güneş koruyucu... Bunlar çoğu zaman yeterli. Cilt, dinlenmeye bırakıldığında kendini yenileyebilir. Parlaklık, dışarıdan sürülen katmanlarda değil, içeriden gelen dengede gizli.



Belki de asıl lüks, artık “az” kullanabilmekte. Raflarda dizili onlarca şişe yerine, gerçekten işe yarayan üç ürüne sahip olmak... Cildi “mükemmel” yapmaya çalışmak yerine, onu anlamaya çalışmak. Çünkü bazen bakımın fazlası, bakım değil, yük oluyor.