Cilt lekeleri kader değil; Sağlıklı bir cilt için ne yapmalıyız?

Cildimiz, vücudumuzun dış dünyayla kurduğu ilk temas noktasıdır. Güneşten soğuğa, hava kirliliğinden strese kadar pek çok etkene maruz kalan cildimiz, zamanla çeşitli değişimler gösterir.

Bu değişimlerin en sık karşılaşılanlarından biri de cilt lekeleridir. Özellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan kahverengi lekeler, güneş lekeleri ve renk eşitsizlikleri, hem cilt sağlığı hem de estetik görünüm açısından pek çok kişinin ortak sorunu hâline gelmiştir.

CİLT NEDEN LEKELENİR?

Cilt lekelerinin oluşumunda en önemli etkenlerden biri güneş ışınlarıdır. Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınları, cildimize renk veren melanin pigmentinin üretimini artırabilir. Bu durum, özellikle korunmasız biçimde güneşe maruz kalındığında, cildin belirli bölgelerinde koyu renkli lekelerin oluşmasına yol açabilir. Üstelik bu lekeler yalnızca yaz aylarında ortaya çıkmaz; yıl boyunca tekrarlayan güneş maruziyeti, zamanla ciltte kalıcı renk değişikliklerine neden olabilir.

Ancak cilt lekelerinin tek sorumlusu güneş değildir. Hormonal değişimler de lekelenmede önemli bir rol oynar. Özellikle gebelik döneminde, doğum kontrol ilaçlarının kullanımı sırasında veya bazı hormonal değişiklikler sonucunda melazma adı verilen kahverengi lekeler görülebilir. Akne, egzama ve ciltte meydana gelen tahrişler sonrasında da koyu renkli izler kalabilir. Yaşlanma, genetik yatkınlık, bazı ilaçlar ve yanlış kozmetik ürün kullanımı da ciltte renk farklılıklarına zemin hazırlayabilir.

CİLT LEKELERİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Elbette, her lekeyi tamamen önlemek mümkün olmasa da doğru alışkanlıklarla lekelenme riskini azaltmak mümkündür. Bunun ilk ve en önemli adımı, güneşten korunmaktır.

Güneş koruyucu kullanmak, yalnızca yaz tatillerinde hatırlanması gereken bir alışkanlık değildir. Güneşli günlerde olduğu kadar günlük yaşamın diğer zamanlarında da cildi korumak önemlidir. Geniş spektrumlu, en az SPF 30 koruma faktörüne sahip bir güneş koruyucu tercih edilmeli; ürün dışarıda bulunulan süre boyunca yaklaşık iki saatte bir, ayrıca terleme veya yüzme sonrasında yeniden uygulanmalıdır. Şapka kullanmak, gölgede kalmak ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da koruyucu önlemler arasındadır.

Bir diğer önemli konu ise cilt bakımında ölçülü davranmaktır. Daha pürüzsüz bir cilt elde etmek amacıyla kullanılan sert peelingler, cildi tahriş eden ürünler ve bilinçsizce uygulanan ev yapımı karışımlar, beklenenin aksine lekelenmeyi artırabilir. Özellikle limon suyu gibi maddeleri doğrudan cilde sürmek, tahrişe ve güneş ışığıyla birlikte daha belirgin renk değişikliklerine yol açabilir. Cildin nazikçe temizlenmesi, düzenli nemlendirilmesi ve cilt tipine uygun ürünlerin seçilmesi bu nedenle büyük önem taşır.

Beslenme ve yaşam alışkanlıkları da cilt sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Dengeli beslenmek, yeterli su tüketmek, kaliteli uyumak ve sigaradan uzak durmak genel cilt sağlığını destekler. Ancak tek başına herhangi bir besin ya da takviyenin cilt lekelerini kesin olarak önlediğini söylemek doğru değildir. Cilt sağlığı, bir bütün olarak ele alınmalıdır.

CİLT LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Bu sorunun yanıtı, lekenin türüne ve nedenine bağlıdır. Bazı lekeler zamanla hafifleyebilirken bazıları uzun süre kalıcı olabilir. Dermatoloji uzmanının önerisiyle azelaik asit, retinoidler veya C vitamini gibi içerikler kullanılabilir. Ancak her ürün her cilt tipi için uygun değildir; özellikle hassas ciltlerde yanlış ürün seçimi tahrişe ve yeni lekelere neden olabilir. Gebelikte veya gebelik planlanırken bazı leke tedavilerinin kullanılmaması gerektiği de unutulmamalıdır.

Kimyasal peeling, lazer ve benzeri dermatolojik uygulamalar bazı lekelerde etkili olabilir. Bununla birlikte, yanlış uygulamalar özellikle koyu tenli kişilerde renk değişikliklerini artırabileceğinden tedavi mutlaka uzman değerlendirmesiyle planlanmalıdır. Ayrıca her kahverengi leke sıradan bir güneş lekesi değildir. Yeni ortaya çıkan, hızla büyüyen, şekli veya rengi değişen, kanayan ya da kaşınan lekelerin dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.