Deniz ve güneş saçın en büyük düşmanı mı?

Özellikle boyalı, röfleli, işlem görmüş veya doğal olarak ince telli saçlar yaz aylarında çok daha hassas hale geliyor. Güneşin ultraviyole (UV) ışınları saçın dış tabakası olan kütikülü yıpratırken, deniz suyu saçın nemini çekiyor. Havuzlardaki klor ise saçın protein yapısını zayıflatarak elastikiyet kaybına neden olabiliyor. Sonuç ise hepimizin yakından tanıdığı bir tablo: Kuruluk, elektriklenme, dolaşan saçlar ve kırık uçlar.

Peki yazın saçlarımızı gerçekten korumak mümkün mü? Uzmanlara göre birkaç basit alışkanlıkla saçın yaz mevsimini minimum hasarla atlatması mümkün.

KORUMANIN İLK ADIMI

Saçları korumanın en etkili yöntemlerinden biri doğrudan güneş ışığını azaltmak. Geniş kenarlı bir şapka ya da ince dokulu bir eşarp sadece cildi değil saç tellerini ve saç derisini de UV ışınlarına karşı korur. Özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınacaksa bu önlem büyük önem taşır.

SAÇI ISLATIN

Birçok kişinin bilmediği önemli bir detay var. Saç kuru haldeyken deniz veya havuz suyunu sünger gibi içine çeker. Ancak önceden temiz suyla ıslatılan saç daha az tuz ve klor emer. Bu nedenle denize veya havuza girmeden önce saçları duşta ıslatmak oldukça etkili bir koruma yöntemidir.

Bunun üzerine hafif yapılı bir durulanmayan bakım kremi veya koruyucu saç spreyi uygulandığında saç telleri ekstra bir koruyucu tabaka kazanır.

SAÇ KORUYUCU ÜRÜNLER

Nasıl ki güneş kremi cildi koruyorsa, UV filtreli saç bakım ürünleri de saç tellerini güneşin zararlı etkilerine karşı destekler. Özellikle uzun saatler plajda vakit geçirecek kişiler için UV korumalı saç spreyleri, bakım yağları veya leave-in kremler önemli bir destek sağlar.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ürünün saçı ağırlaştırmaması ve gün içinde gerektiğinde yeniden uygulanabilmesidir.

TUZ VE KLOR SAÇTA BEKLEMEMELİ

Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra yapılacak en doğru şey saçı mümkün olan ilk fırsatta temiz suyla durulamaktır. Tuz ve klor saç üzerinde saatlerce kaldığında kurutucu etkisi katlanarak artar.

Akşam duşunda ise sülfat oranı düşük, nazik temizleyicilere sahip bir şampuan tercih edilmeli; ardından mutlaka yoğun nem veren bir saç kremi kullanılmalıdır.

SAÇIN EN BÜYÜK İHTİYACI: NEM

Yaz boyunca saçın en çok kaybettiği şey nemdir. Bu nedenle haftada bir veya iki kez uygulanacak yoğun nem maskeleri saçın elastikiyetini korumaya yardımcı olur.

Argan yağı, hindistancevizi yağı, shea yağı, jojoba yağı, keratin ve hyaluronik asit içeren bakım ürünleri saçın daha parlak ve yumuşak kalmasını destekleyebilir. Ancak yağ uygulamalarının ince telli saçlarda miktarı iyi ayarlanmalıdır. Fazla ürün kullanımı saçın ağır görünmesine neden olabilir.

ISI ŞEKİLLENDİRİCİLERE ARA

Yaz aylarında saç zaten güneş nedeniyle yüksek ısıya maruz kalıyor. Bunun üzerine her gün fön, maşa veya düzleştirici kullanmak yıpranmayı artırabiliyor.

Mümkün olduğunca saçın doğal şekilde kurumasına izin vermek, ısı kullanılacaksa mutlaka ısı koruyucu ürünlerden destek almak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

BOYA RENGİNİ KORUMANIN SIRRI

Yaz aylarında en hızlı değişen şeylerden biri de saç rengidir. Güneş, özellikle sarı, bakır ve kızıl tonlarda renk solmasına neden olabilir. Boyalı saçlara özel renk koruyucu şampuanlar ve UV filtreli bakım ürünleri bu süreci yavaşlatabilir.

Ayrıca tatil öncesinde yeni boya yaptırmak yerine, boyama işlemini tatil sonrasına bırakmak çoğu zaman daha doğru bir tercih olabilir.

DÜZENLİ SAÇ KESİMİ

Yaz sonunda oluşan kırıkları tamamen onarmak mümkün değildir. Çünkü kırılan saç kendini yenileyemez. Bu nedenle yaklaşık 6-8 haftada bir yapılacak düzenli uç kesimi, kırıkların yukarı doğru ilerlemesini önleyerek saçın daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç bakımında kullanılan ürünler kadar beslenme ve su tüketimi de önemlidir. Yeterli protein alımı, omega-3 yağ asitleri, çinko, demir ve biyotin açısından dengeli beslenmek saçın dayanıklılığını destekler. Yaz aylarında artan sıvı kaybını yerine koymak da saç tellerinin nem dengesine katkı sağlar.