Evde kolay manikür nasıl yapılır? Adım adım en pratik yöntem

1. GEREKLİ MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

Evde manikür yaparken ihtiyacınız olan temel malzemeler:

Oje temizleyici (aseton veya aseton içermeyen)

Tırnak törpüsü

Tırnak makası (gerekiyorsa)

Tırnak eti itici (veya bir çubuk)

Tırnak yağı veya nemlendirici krem

El kremi

Manikür ojesi

Bu malzemelerle başlayarak, adım adım kolay bir manikür yapabiliriz.

2. ESKİ OJELERİ TEMİZLEYİN

İlk adım, eski ojelerinizi temizlemektir. Aseton veya aseton içermeyen bir oje temizleyici ile tırnaklarınızı nazikçe silin. Bu adım, düzgün bir manikür için çok önemlidir. Oje temizleyicisiyle tırnaklarınızdaki eski ojeleri çıkarırken, tırnak etlerine zarar vermemek için dikkatli olun.

3. TIRNAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

Tırnaklarınızdaki eski oje temizlendikten sonra, tırnaklarınızın şekline karar verin. Düz, yuvarlak veya oval şekillerde tırnaklarınızı törpüleyebilirsiniz. Tırnak törpüsünü tek bir yönde kullanmak, tırnaklarınızın kırılmasını önler. Ayrıca, eğer tırnaklarınız uzunsa, biraz kısaltabilirsiniz.

4. TIRNAK ETLERİNİZİ YUMUŞATIN

Tırnak etlerini itmek, manikürün en önemli adımlarından biridir. Ilık suyun içinde birkaç dakika ellerinizi bekletmek, tırnak etlerinin yumuşamasına yardımcı olur. Ardından, tırnak etlerini bir tırnak eti itici veya bir çubuk yardımıyla nazikçe geri itin. Bu, tırnaklarınıza temiz ve düzenli bir görünüm kazandıracak.

5. TIRNAKLARA NEM VERİN

Tırnak ve tırnak etlerine bakım yaparak nemlendirici uygulamak, ellerinizin yumuşak ve sağlıklı görünmesini sağlar. El kremi ve tırnak yağı kullanarak, ellerinizi nemlendirin. Özellikle tırnak etlerine yoğun şekilde bakım yapmaya özen gösterin. Bu, tırnak etlerinizin kuruyup sertleşmesini engeller.

6. EL VE TIRNAK BAKIMI

Manikürünüz bittikten sonra ellerinizi yumuşacık yapmak için bir kez daha el kremi sürebilirsiniz. Tırnak etlerinize biraz tırnak yağı sürerek bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

Eğer tırnaklarınızın çevresi pürüzlü ise, oje sürmeden önce tırnak etlerinize biraz tırnak yağı sürebilirsiniz. Bu, tırnak etlerinizin daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

Manikürün uzun süre kalması için tırnaklarınızı suyla temas ettikten sonra hemen kurulayın ve nemlendirici kullanın.