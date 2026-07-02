Güneş kreminin etkisini artırmak sizin elinizde

Güneş kremlerinin üst düzey korumaya ulaşabilmesi için doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Aksi halde SPF 50 etiketi taşıyan bir ürün bile beklenenden çok daha düşük koruma sağlayabiliyor.

YETERLİ MİKTARDA UYGULAMA

Güneş kremlerinin en sık yapılan kullanım hatası, ürünü gereğinden az sürmek. Yapılan araştırmalar, insanların büyük bölümünün önerilen miktarın yaklaşık yarısını kullandığını gösteriyor.

Yüz ve boyun bölgesi için yaklaşık iki parmak uzunluğunda güneş kremi yeterli kabul edilirken, tüm vücut için ortalama 30-35 mililitre, yani yaklaşık bir avuç dolusu ürün öneriliyor. Daha az kullanıldığında ürünün laboratuvar ortamında ölçülen koruma seviyesi önemli ölçüde azalıyor.

DIŞARIYA ÇIKMADAN 20 DAKİKA ÖNCE UYGULAYIN

Bir diğer yaygın hata ise güneş kremini güneş altında uygulanacak bir ürün olarak görmek. Oysa kimyasal filtre içeren güneş kremlerinin cilde tutunması ve etkin koruma sağlaması için dışarı çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika önce uygulanması öneriliyor.

Mineral filtreli ürünler uygulandığı anda koruma sağlamaya başlasa da yine de önceden uygulanmaları, ürünün cilde eşit şekilde yayılması açısından avantaj sağlıyor.

TAZELEMEK ÖNEMLİ

Sabah evden çıkarken sürülen güneş kremi, gün boyunca etkisini aynı seviyede korumuyor. Terleme, yüzme, havluyla kurulanma ve cildin doğal yağlanması koruyucu tabakanın incelmesine neden oluyor.

Bu nedenle güneş kreminin yaklaşık iki saatte bir yeniden uygulanması gerekiyor. Deniz veya havuza girildiyse ya da yoğun şekilde terlenmişse beklemeden tekrar sürülmesi tavsiye ediliyor. "Suya dayanıklı" ibaresi bulunan ürünler bile sonsuza kadar etkisini korumuyor.

GÖLGEDE DE GÜNEŞ KREMİE İHTİYAÇ VAR

Pek çok kişi gölgede bulunduğu için güneş kremine ihtiyaç duymadığını düşünüyor. Ancak ultraviyole ışınları kumdan, sudan, betondan ve açık renkli yüzeylerden yansıyarak cilde ulaşabiliyor.

Bulutlu havalarda da UV ışınlarının önemli bir bölümü yeryüzüne ulaşmaya devam ediyor. Bu nedenle yalnızca güneşli günlerde değil, özellikle yaz aylarında açık havada uzun süre vakit geçirilecekse düzenli güneş koruyucu kullanımı önem taşıyor.

Güneşten korunma yalnızca krem sürmekten ibaret değil. Geniş kenarlı şapka kullanmak, UV korumalı güneş gözlüğü tercih etmek, sık dokulu ve açık renkli kıyafetler giymek, özellikle UV ışınlarının en güçlü olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmamak da korumayı önemli ölçüde artırıyor.

Başka bir deyişle güneş kremi, güneşten korunmanın temel araçlarından biri olsa da tek savunma hattı değil.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT!

Güneş kremlerinin de raf ömrü bulunuyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde koruyucu filtrelerin etkinliği azalabiliyor. Ayrıca ürünün araç içinde, yüksek sıcaklıkta veya doğrudan güneş altında uzun süre bırakılması da formülün bozulmasına neden olabiliyor.

Her yaz sezonu başında eldeki ürünlerin tarihini kontrol etmek ve uygun koşullarda saklamak, beklenen korumanın sağlanabilmesi açısından önemli.