Güneşten kaçmak değil, doğru korunmak önemli

Oysa mesele sadece “sürdüm çıktım” kadar basit değil. Güneş kremi, doğru kullanılmadığında neredeyse hiç kullanılmamış gibi etkisiz kalabiliyor. Ve bu durum sadece estetik bir sorun değil; erken yaşlanmadan cilt lekelerine, hatta cilt kanserine kadar uzanan ciddi sonuçları var.

Öncelikle en yaygın hatadan başlayalım: Az sürmek. Çoğu insan yüzüne ve vücuduna olması gereken miktarın yarısını bile uygulamıyor. Dermatologların önerisi net: Yüz için en az bir çay kaşığı, tüm vücut için ise yaklaşık bir avuç dolusu krem.

İkinci kritik hata zamanlama. Güneş kremi, güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce uygulanmalı. Plaja gidip havlu serdikten sonra sürülen krem, cildi korumakta gecikir. Özellikle kimyasal filtreli ürünlerde bu süre hayati önem taşır.

Ve belki de en çok ihmal edilen konu: Yenileme. “Sabah sürdüm, gün boyu yeter” düşüncesi tamamen yanlış. Güneş kremi, terleme, yüzme ve hatta havluyla silinmeyle etkisini kaybeder. İdeal olan, her 2-3 saatte bir yeniden uygulamak.

Bir diğer önemli detay da “SPF yanılgısı.” SPF 50 kullanmak, gün boyu dokunulmaz olmak anlamına gelmez. SPF sadece koruma süresini değil, UVB ışınlarına karşı filtreleme oranını ifade eder. Yani yüksek faktörlü krem kullanmak, yeniden sürme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Üstelik güneş sadece sahilde yakalamaz. Şehirde, yürürken, arabada hatta cam kenarında otururken bile UV ışınlarına maruz kalıyoruz. Bu yüzden güneş kremi yazlık bir ürün değil, günlük bakımın bir parçası olmalı.

Son olarak şunu kabul etmek gerekiyor: Bronzluk sağlıklı bir görünüm değil, cildin verdiği bir alarmdır. Güneşin “iyi hissettiren” etkisi, uzun vadede ciddi bir bedel çıkarabilir.

Kısacası mesele güneşten kaçmak değil, onunla akıllı bir ilişki kurmak. Doğru ürün, doğru miktar ve doğru zamanlama… Güneş kremi kullanımı tam da bu üçlü dengede anlam kazanıyor.