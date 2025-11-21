Güzelliğin en sessiz sırrı: Uyku

Gün boyunca çevresel stres, kirli hava, güneş ışınları, makyaj ve mimiklerle yorulan cilt, asıl onarımını gece saatlerinde yapıyor. Çünkü vücut dinlenme moduna geçtiğinde kan akışı hızlanıyor, hücre yenilenmesi zirve yapıyor ve cilt bariyeri kendini toparlamak için yoğun bir mesaiye başlıyor.



En önemlisi, gece salgılanan büyüme hormonu; kolajen üretimini destekliyor. Kolajen ise cildin sıkılığını, canlılığını ve genç görünümünü belirleyen temel yapı taşı. Uykusuz kaldığımız bir gecenin ardından yüzümüzde beliren solgunluk, şişlik veya ince çizgeler işte bu mekanizmanın aksamasından kaynaklanıyor.



Peki yeterli uyku ne demek?



Uzmanlar, yetişkinlerin günde ortalama 7–9 saat uyumasını öneriyor. Bu sadece dinlenmek için değil; cildin ihtiyaç duyduğu onarım sürecini tamamlaması için de kritik. Gece saat 23.00 ile 03.00 arası ise cilt için adeta “altın zaman dilimi” olarak kabul ediliyor.



Elbette uyku kalitesi de en az süresi kadar önemli. Karanlık bir oda, serin bir ortam, elektronik cihazlardan uzak bir uyku rutini… Bunların hepsi sabah aynaya baktığınızda cildinizdeki farkı hissetmenizi sağlar. Hatta düzenli uyku; göz altı morluklarının azalmasına, cilt tonunun eşitlenmesine ve sivilce oluşumunun kontrol altına alınmasına bile yardımcı olur.



Kısacası, pahalı kozmetik ürünlerden önce gözden geçirmeniz gereken şey aslında çok daha basit: Uykunuz. Eğer cildiniz size küsmüş gibiyse, belki de önce huzurlu bir gece uykusuyla barışmanız gerekiyordur.