Hassas bir cildiniz mi var? Kaçınmanız gereken 5 zararlı madde

Cilt bakım rafları arasında kaybolmadan önce, ürün etiketlerine biraz daha dikkatle bakmakta fayda var. İşte hassas ciltlerin her koşulda uzak durması gereken beş içerik:



1. ALKOL İÇEREN ÜRÜNLER



Yağ alkolleri (örneğin setil veya stearil alkol) nemlendirme açısından zararsız olabilir. Ancak denatüre alkol ya da etanol gibi türler cildi kurutur, bariyerini zayıflatır. Özellikle tonikler, peelingler ve bazı parfümlü ürünlerde karşımıza çıkan bu alkol türleri, kızarıklık, iltihap ve sivilcelenmeye neden olabilir. Üstelik bu kuruluk, zamanla cildi daha da hassas hale getirir.



2. ESANSİYEL YAĞLAR



Doğal olmaları, cilt için mutlaka iyi olacakları anlamına gelmiyor. Nane, lavanta, biberiye, çay ağacı ve turunçgil yağları… Evet, kokuları güzel ama hassas ciltler için riskli. Güneşe maruz kalındığında fototoksik etki yaratabilir, kızarıklık ve batma hissi verebilir. Ayrıca bazı uçucu yağlar gözenekleri tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir.



3. KOKU



Kozmetik ürünlerde kullanılan kokular, ister doğal ister sentetik olsun, hassas ciltlerde alerik reaksiyonların başlıca sebebidir. Kokusuz olduğunu düşündüğünüz ürünlerde bile bazen maskeleyici koku maddeleri bulunabilir. Bu yüzden ürün etiketlerinde gerçekten "fragrance-free" veya "unscented" ibaresini arayın. En iyisi: cilt bakımınızı sade tutun, gerekirse ev yapımı doğal maskelere yönelin.



4. SLS (Sodyum Lauril Sülfat)



Köpürüyor diye temizlik daha etkili olmaz! Şampuanlardan yüz yıkama jellerine kadar birçok üründe kullanılan bu madde, ciltteki doğal yağı da alıp götürür. Sonuç: kuruluk, tahriş ve döküntü. Daha nazik alternatiflere yönelmek, cildinize nefes aldıracaktır. Sülfatsız temizleyiciler, hassas ciltler için çok daha konforludur.



5. PARABENLER VE FORMALDEHİT



Koruyucular, ürünlerin raf ömrü için önemli olabilir ama her koruyucu masum değil. Parabenler ve formaldehit salıcılar sadece cildi tahriş etmekle kalmaz, hormonal dengeleri de etkileyebilir. Neyse ki piyasada artık daha güvenli alternatifler mevcut: fenoksietanol içeren veya tamamen koruyucusuz formüller gibi.