Her şampuan her saça iyi gelmez

Saç temizliğini sağlamak için yüzlerce şampuan seçeneğiyle karşılaşıyoruz.

Biri saçları onarıyor, diğeri güçlendiriyor, bir başkası dökülmeyi önlüyor. Kimi hacim vadediyor, kimi parlaklık, kimi de günlerce süren ipeksi bir yumuşaklık…

Aslında mesele oldukça basit bir soruyla başlıyor: Saçımız ne istiyor?

Kuru, yağlı, normal, ince telli, kalın telli, kıvırcık, boyalı ya da işlem görmüş saçların ihtiyaçları birbirinden ayrılıyor.

Üstelik yalnızca saçın kendisine bakmak da yeterli değil. Şampuan seçiminde asıl dikkate alınması gereken unsurlardan biri saç derisinin yapısı.

Örneğin, saç uçları kuru olduğu hâlde saç derisi yağlı olan bir kişi, yalnızca kuru saçlar için üretilmiş yoğun nemlendirici bir şampuan kullandığında istediği sonucu alamayabilir. Benzer şekilde, yağlı saç derisine sahip birinin sürekli olarak çok güçlü temizleyiciler kullanması, saç derisinde kuruluk ve hassasiyete neden olabilir.

Burada önemli olan, saçı gereğinden fazla temizlemek değil, ihtiyaç duyduğu ölçüde temizlemek.

Köpük ne kadar fazlaysa temizlik o kadar iyi midir?

Şampuanın ne kadar köpürdüğü o oranda kaliteli olduğunu mu gösteriyor? Köpük miktarı, tek başına bir şampuanın daha iyi temizlediğini göstermez. Şampuanın içeriği, temizleyici bileşenleri ve saç derisiyle uyumu çok daha belirleyici.

Bir başka önemli konu da sülfat meselesi. Sülfatsız şampuanlar bazı kişiler için daha nazik bir alternatif olabilir. Özellikle kuru, hassas veya işlem görmüş saçlarda tercih edilebilir. Ancak sülfat içeren her şampuanın zararlı olduğunu söylemek de doğru değildir.

ŞAMPUAN SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURABİLİR Mİ?

Belki de tüketicilerin en çok dikkatini çeken ürün grubu, dökülme karşıtı şampuanlar. Saç dökülmesi yaşayan pek çok kişi, doğru şampuanı bulduğunda sorunun tamamen ortadan kalkacağını düşünüyor. Ancak saç dökülmesinin genetik yatkınlıktan hormonal değişimlere, beslenme yetersizliklerinden stres ve bazı sağlık sorunlarına kadar pek çok nedeni olabilir.

Şampuan, saç derisinin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Ancak altta yatan dökülme nedenini tek başına ortadan kaldırması beklenmemelidir. Yoğun, ani veya uzun süre devam eden saç dökülmelerinde bir dermatoloji uzmanına başvurmak en doğru yaklaşım olur.

PAHALI ŞAMPUAN MI, DOĞRU ŞAMPUAN MI?

Bir diğer yanılgımız da fiyatı yüksek olan ürünlerin mutlaka daha kaliteli ve etkili olduğunu düşünmek. Oysa yüksek fiyat, herkes için doğru ürün anlamına gelmez. Bazen çok daha ulaşılabilir bir şampuan, saçınızın ihtiyacını pahalı bir üründen daha iyi karşılayabilir.

Etiket okumak bu nedenle büyük önem taşıyor. Ürünün hangi saç tipi için geliştirildiğine, hangi özellikleri vadettiğine ve içerik listesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca yeni bir ürünü denediğimizde saçımızın ve saç derimizin verdiği tepkiyi gözlemlemeliyiz.

Saçlarınız için doğru şampuanı bulmak saç tipinizi ve saçınızın ihtiyacını doğru anlamaktan geçiyor. Bu nedenle her şampuanın her saça uygun olmadığını unutmamak gerekiyor.