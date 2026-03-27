Kepek sorunu: Saç deriniz size ne anlatıyor?

PEKİ KEPEK NEDEN OLUŞUR?

Kepek genellikle saç derisinin aşırı kuruması ya da tam tersine fazla yağlanması sonucu ortaya çıkar. Bunun yanı sıra stres, düzensiz beslenme, yanlış şampuan kullanımı ve hatta hava değişimleri bile kepeği tetikleyebilir. Özellikle kış aylarında artan kepek problemi, cildin nem dengesinin bozulduğunu gösterir.

KEPEKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Öncelikle doğru şampuan seçimi büyük önem taşır. Her saç tipine uygun olmayan ürünler, saç derisini tahriş ederek kepeği artırabilir. Çinko, ketokonazol veya salisilik asit içeren şampuanlar kepek oluşumunu azaltmada etkili olabilir.

Saç yıkama alışkanlıkları da gözden geçirilmelidir. Çok sık yıkamak saç derisini kuruturken, yetersiz yıkamak da yağ ve kir birikimine yol açar. Dengeli bir rutin oluşturmak bu noktada kritik rol oynar.

Doğal çözümler de destekleyici olabilir. Örneğin hindistancevizi yağı veya aloe vera gibi doğal içerikler saç derisini nemlendirerek rahatlama sağlayabilir. Ancak bu tür yöntemlerin düzenli ve dikkatli uygulanması gerekir.

BESLENMENİN ROLÜ

Sağlıklı saç derisi, sağlıklı beslenmeden bağımsız düşünülemez. Omega-3 yağ asitleri, B vitamini ve çinko açısından zengin bir diyet, saç derisinin kendini yenilemesine yardımcı olur. Yeterli su tüketimi de unutulmamalıdır.

Eğer kepek uzun süre geçmiyorsa, kaşıntı ve kızarıklık artıyorsa ya da kabuklanma ciddi boyutlara ulaşıyorsa, bir dermatoloğa başvurmak gerekir. Çünkü bu durum basit kepekten ziyade seboreik dermatit gibi daha ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir.