Kuru ciltler için günlük bakım önerisi

Cilt kuru olduğunda kızarıklık ve tahriş sorunu meydana gelir. Ciltte pul pul dökülme ve kırışıklık oluşur. Kuru bir cildiniz varsa nemli tutmaya ve nem dengesini korumaya özen göstermelisiniz. Bunun içinde günlük bakım rutinizi oluştururken son derece dikkatli olmalısınız.

İşte kuru cilt tipi için günlük bakım ipuçları



KURU CİLT İÇİN GÜNLÜK TEMİZLEME



Kuru cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırmak için temizlemeniz gerekir. Kuru ciltler için özel olarak üretilen temizleme losyonu ve köpüğü ile cildinizi temizleyebilirsiniz.



Kuru ciltleri günde 2 kez temizlemek yeterli olur. Ayrıca cildizi temizlerken aşırı sıcak su kullanımından kaçınmanız gerekir.



CİLDİ KURUTMAYAN ALKOLSÜZ TONİK



Cildi temizleme adımının son aşamasına cildi derinlemesine arındırmak için tonik kullanmanız gerekir.



Kuru bir cildiniz varsa tonik seçimi yaparken alkol içermeyen ve gerginlik hissi yaratmayan tonkleri tercih etmeniz önerilir. Vitamin içerikli ve cildi yatıştırıcı özelliklete olan toniklerle cildinizi ferahlatabilirsiniz.



YOĞUN NEMLENDİRİCİ



Kuru ciltlerin bakım rutininin olmazsa olmazları arasında nemlendiriciler yer alır. Kuru cilt tipine sahip olanlar genellikle krem formunda olan nemlendiricileri tercih edebilir.



Cilt üzerinde canlandırıcı ve onarıcı etki gösteren yoğun nemlendiriciler cildinizi tam anlamıyla neme doyurabilir.



Özellikle gece cilt bakımı yaptıktan sonra yoğun nemlendiricilerle gece boyunca cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.



KURU CİLDİNİZİ YAĞ VE SERUMLARLA BESLEYİN



Kuru ciltler için sadece nemlendirici kullanmak çoğu zaman yeterli gelmez. Cilt bariyerini güçlendiren yağ ve serumlarla cildinize nem terapisi yapabilirsiniz.



Temizlik aşamasından sonra cildinizin ihtiyacı olan nemi serumlarla sağlayabilirsiniz. Cildiniz böylece daha yumuşak ve kusursuz görünebilir.



Canlandırma özelliği bulunan ve daha pürüzsüz bir görünüm sunan serumlar sizler için ideal olabilir.