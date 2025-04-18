Kuru ve kırılgan saçlara veda: Doğru bakımın 7 altın kuralı

1. SICAK SUYA ELVEDA



Sıcak su, saç derisinin doğal yağlarını yok eder ve saç tellerini kurutur. Ilık hatta mümkünse soğuk suyla durulama yapmak, saçın nemini korumasına yardımcı olur.



2. SÜLFATSIZ ŞAMPUAN TERCİH EDİN



Sülfat içeren şampuanlar köpürse de saç derisini tahriş edip daha fazla kuruluğa yol açabilir. Doğal içerikli, sülfatsız ürünler saçınızı nazikçe temizlerken nemini de korur.



3. NEMLENDİRİCİ MASKE UYGULAYIN



Haftada 1-2 kez uygulayacağınız nemlendirici saç maskeleri, saç tellerinin içine kadar işleyerek derinlemesine bakım sağlar. Avokado, hindistancevizi yağı, bal gibi doğal malzemelerle evde kendi maskenizi bile hazırlayabilirsiniz.



4. ISIDAN UZAK DURUN



Fön, maşa, düzleştirici gibi ısı kaynakları saçın yapısını zayıflatır ve kırılmalara sebep olur. Zorunlu durumlarda mutlaka ısıya karşı koruyucu ürünler kullanın.



5. SAÇ UÇLARINA ÖZEL İLGİ GÖSTERİN



Saç uçları en eski ve en yıpranmış bölgelerdir. Her duş sonrası durulanmayan saç kremi veya bakım yağlarıyla uçlara yoğun nem takviyesi yaparak kırıkların önüne geçebilirsiniz.



6. DOĞRU TARAMA



Islak saç en savunmasız halindedir. Saçınızı kuru ya da yarı nemliyken, geniş dişli bir tarakla nazikçe tarayın. Sert fırçalama, kırıkların başlıca sebebidir.



7.DENGELİ BESLENME VE BOL SU



Unutmayın, saç sağlığı içeriden başlar. Omega-3, B vitamini, protein ve bol su tüketimi, saçlarınızın güçlenmesine destek olur.



Saçlarımız, bedenimizin en narin ama en dikkat çeken parçalarından biri. Onlara göstereceğimiz özen, kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması. Sabırlı olun ve doğru bakımı rutine oturtun. Kırılgan saçlar yerini parlak, sağlıklı ve canlı tellere bırakacak.