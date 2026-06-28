Meme estetiğinde doku korumanın önemi

Meme estetiğinde gelişen cerrahi yaklaşımlar, uygun hasta seçimiyle iyileşme süreci ve ameliyat sonrası konfor açısından yeni seçenekler sunuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Eskalen, doku koruyucu Preserve tekniğini ve hangi hastalar için uygun olabileceğini kendi deneyimleri ışığında anlatıyor.

Yıllar içinde binlerce meme estetiği ameliyatı yaptım. Bu sürede teknikler değişti, implant teknolojisi gelişti, hastaların beklentileri daha da netleşti. Ancak son birkaç yılda pratiğimi gerçek anlamda dönüştüren bir yöntemle karşılaştım: Preserve tekniği.

KLASİK YÖNTEM YANLIŞ MIYDI?

Hayır. Kesinlikle değil.

Klasik meme büyütme ameliyatları on yıllardır güvenle uygulanmakta ve doğru hasta seçiminde mükemmel sonuçlar veriyor.. Burada bir sorun ya da başarısızlık söz konusu değil. Ama tıp, durmadan daha iyisini aramak zorunda. Ve Preserve tekniği tam da bu arayışın bir ürünü.

Klasik yöntemde implantı yerleştirmek için meme altında ya da kas altında belirli bir cep oluşturulur. Bu cep açılırken dokunun bir kısmı ayrılır, gerilir. Bu son derece kontrollü ve bilimsel bir işlemdir, ancak doğası gereği dokuyu "rahatsız eder." Sonuçta ağrı, şişlik ve dinlenme süresi kaçınılmazdır.

PRESERVE TEKNİĞİ NEDİR?

Preserve, kısaca şu anlama gelir: dokuya saygı göstererek çalışmak.

Bu teknikte implantı yerleştirirken meme dokusunun, bağ dokusunun ve kas yapısının doğal katmanlarını olabildiğince koruyarak ilerliyorum. Çok daha sınırlı bir alan açıyorum. Doku ne kadar az "rahatsız edilirse" iyileşme o kadar hızlı ve konforlu oluyor.

Klasik yöntemde vücudun bir "sürprizle" baş etmesi gerekiyor. Preserve'de ise vücut neredeyse ne olduğunu "anlamıyor" ve hemen toparlanmaya başlıyor.

Sonuç olarak bu tekniği uygulama sonrasında şunları gözlemliyorum:

Ameliyat sonrası ilk günlerde çok daha az ağrı şikayeti.

2–3 gün içinde günlük aktivitelere dönüş.

Şişlik ve morlukların çok daha çabuk çekilmesi.

Daha doğal ve yumuşsk bir meme hissi ve görünümü — hem hemen sonrasında hem yıllar içinde.

Kapsül kontraktürü (implant etrafında sertleşme) riskinde belirgin azalma.

BU TEKNİK KİMLER İÇİN UYGUN?

Bu soruyu her gün duyuyorum. Ve dürüst cevabım şu: herkes için ideal değil, ama doğru aday için son derece etkili.

Preserve tekniğinden en fazla fayda sağlayan hasta profili genellikle şöyle:

Yeterli meme ve cilt dokusu olan kişiler: Teknik mevcut dokuyla birlikte çalıştığı için belirli bir doku kalınlığı gereklidir.

İlk kez ameliyat yaptıracaklar: Revizyon vakalarında uygulanabilirlik her hastaya özel değerlendirilir.

Hızlı iyileşme önceliği olanlar: İş hayatına, çocuklarına ya da sosyal yaşamına bir an önce dönmek isteyenler bu teknikten çok memnun kalıyor.

Doğal görünüm arayanlar: "Belli olmasın, sadece kendimi daha iyi hissedeyim" diyenlere özellikle uygun sonuçlar veriyor.

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Doku miktarı yetersiz olan, çok büyük hacim artışı hedefleyen ya da belirli anatomik yapıya sahip hastalarda klasik yöntem daha güvenli sonuç verebilir. Bu kararı hastamla birlikte, muayene sonrasında veriyorum.

AMELİYAT NASIL GEÇİYOR VE SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Genel anestezi almadan sedasyon ve lokal anestezi altında gerçekleştirdiğim bu ameliyat ortalama 30-40 dakika sürüyor. Teknik olarak standart meme büyütme protokollerine benziyor; fark, dokuya nasıl yaklaştığımda.

Ameliyat sonrası süreç tipik olarak şöyle ilerliyor:

1–2. günler: Hafif dolgunluk ve gerginlik hissi. Ağrı, klasik yöntemlere göre belirgin şekilde az.

3–5. günler: Büyük çoğunluk yavaş tempolu günlük aktivitelerine başlıyor.

1–2. haftalar: Masa başı işe ve sosyal hayata dönüş. Şişlik geçiyor, şekil oturuyor.

1–3. aylar: Nihai görünüm netleşiyor. Doku implantla uyum sağlıyor.

Bir anımı paylaşayım: ameliyatından üç gün sonra arayan bir hastam "Doktorum, neredeyse hiç bir şey hissetmedim, harika hissediyorum" dedi. Bu benim için en anlamlı geri bildirim. Çünkü en iyi ameliyat, hastanın varlığını en az hissettiği ameliyattır.

EN ÇOK SORULAN SORULAR NELER?

Sonuçlar kalıcı mı?

Evet, uzun ömürlü sonuçlar elde edilir. Kilo değişimi, gebelik ve yaşlanma gibi faktörler zamanla görünümü etkileyebilir; bu durum her meme estetiği yöntemi için geçerlidir.

İzler nasıl olur?

Kesiler mümkün olduğunca gizli konuma yani meme alt kıvrımına saklıyoruz.Bu iz normal meme büyütmeden daha küçük bir boyutta oluyor.

Emzirmeye etkisi var mı?

Doku koruyucu yaklaşım sayesinde meme dokusu ve sinir yapısı büyük ölçüde korunur. Ancak her ameliyat bireysel değerlendirme gerektirir; bu konuyu mutlaka konsültasyonda ele alıyoruz.

Hangi implant kullanılıyor?

Uluslararası onaylı, güvenliği kanıtlanmış implantlar tercih ediyorum. Hasta anatomisine ve beklentisine göre birlikte karar veriyoruz.

Estetik cerrahi kararları kişisel ve hassas kararlardır. Sosyal medyada gördüğünüz bir fotoğraf ya da bir arkadaşın tavsiyesi doğru kaynaklar değildir. Sizi en iyi yönlendirecek şey, alanında uzman bir cerrahla yüz yüze yapacağınız değerlendirmedir.

Preserve tekniği, doğru adaya uygulandığında estetik cerrahide gerçek bir fark yaratıyor. Ama "doğru aday" olup olmadığınızı ancak sizi gördükten sonra söyleyebilirim.