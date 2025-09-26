Mevsim geçişlerinde cildinizi susuz bırakmayın

Cilt kuruluğu yalnızca estetik bir sorun değildir; kaşıntı, pul pul dökülme ve bazen küçük çatlaklara yol açabilir. Bu yüzden önlem almak, hem sağlıklı hem de pürüzsüz bir cilt için şarttır.



1. NEMLENDİRİCİYİ İHMAL ETMEYİN



Hafif, su bazlı nemlendiriciler sabahları; daha yoğun, yağ bazlı kremler akşamları cildi besler. Özellikle cilt tipinize uygun içerikleri seçmek çok önemlidir.



2. ILIK SUYLA DUŞ ALIN



Sıcak su cildin doğal yağlarını hızla kaybettirir. Kısa süreli ve ılık duşlar cildin nemini korumaya yardımcı olur.



3. BESLENMENİZE DİKKAT EDİN!



Omega-3 ve E vitamini açısından zengin besinler, cildin nem tutma kapasitesini artırır. Balık, avokado ve kuruyemişler kış aylarında cildin dostudur.



4. SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN



İçten nem sağlamak, dıştan yapılan bakımla birleştiğinde etkili olur. Günde en az 1,5–2 litre su içmeye özen gösterin.



5. ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN



Rüzgâr, klima ve kalorifer cildi kurutabilir. Ev ve ofis ortamında nemlendirici spreyler veya oda nemlendiricileri kullanmak fark yaratır.



Mevsim geçişlerinde cilt bakımı, küçük ama sürekli adımlarla büyük fark yaratır. Unutmayın, sağlıklı bir cilt için önlem almak, sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekten çok daha kolaydır.