Mevsim geçişlerinde cilt bakımı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Nemlendirici Kullanımı: Cilt tipine uygun, yoğun nemlendirici kremler tercih edilmeli. Özellikle hiyalüronik asit ve seramid içeren ürünler cildin su tutma kapasitesini artırıyor.



Güneş Koruması Devam Etmeli: Güneşin etkisi yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyu sürüyor. Mevsim geçişlerinde de en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmak gerekiyor.



Nazik Temizlik: Sabun bazlı sert temizleyiciler yerine, cildin doğal bariyerini koruyan pH dengeli ürünler öneriliyor.



Bol Su Tüketimi: İçten gelen nem kaynağı için günde en az 2 litre su içmek gerekiyor.



Beslenmeye Dikkat: Omega-3, A, C ve E vitamini açısından zengin besinler ciltteki yenilenme sürecini destekliyor.



BALIK TÜKETİMİ CİLDE DESTEK SAĞLIYOR



Uzmanlar, mevsim geçişlerinde omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıkların tüketilmesini öneriyor. Omega-3, cildin nem dengesini korurken aynı zamanda iltihaplanmayı azaltıyor.



Somon: Yüksek omega-3 içeriğiyle cildi besler, elastikiyetini artırır.



Sardalya: Uygun fiyatlı ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır.



Levrek: Protein ve mineral açısından zengin olup cildin yenilenmesine yardımcı olur.



Uskumru: Omega-3 deposudur, cildin doğal parlaklığını destekler.



Beslenme uzmanları, haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye ediyor.



Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumak için doğru bakım rutinini uygulamak, yeterli su içmek ve omega-3 yönünden zengin balıklarla beslenmek büyük önem taşıyor.