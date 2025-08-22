Authnor Name
Mevsim geçişlerinde cilt bakımı

Havaların değişmesiyle birlikte cilt sağlığımız da yeni koşullara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Dermatologlar, özellikle sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde görülen ani sıcaklık farklarının ciltte kuruluk, pullanma ve hassasiyet yaratabileceğine dikkat çekiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Nemlendirici Kullanımı: Cilt tipine uygun, yoğun nemlendirici kremler tercih edilmeli. Özellikle hiyalüronik asit ve seramid içeren ürünler cildin su tutma kapasitesini artırıyor.

Güneş Koruması Devam Etmeli: Güneşin etkisi yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyu sürüyor. Mevsim geçişlerinde de en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanmak gerekiyor.

Nazik Temizlik: Sabun bazlı sert temizleyiciler yerine, cildin doğal bariyerini koruyan pH dengeli ürünler öneriliyor.

Bol Su Tüketimi: İçten gelen nem kaynağı için günde en az 2 litre su içmek gerekiyor.

Beslenmeye Dikkat: Omega-3, A, C ve E vitamini açısından zengin besinler ciltteki yenilenme sürecini destekliyor.

BALIK TÜKETİMİ CİLDE DESTEK SAĞLIYOR

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıkların tüketilmesini öneriyor. Omega-3, cildin nem dengesini korurken aynı zamanda iltihaplanmayı azaltıyor.

Somon: Yüksek omega-3 içeriğiyle cildi besler, elastikiyetini artırır.

Sardalya: Uygun fiyatlı ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Levrek: Protein ve mineral açısından zengin olup cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Uskumru: Omega-3 deposudur, cildin doğal parlaklığını destekler.

Beslenme uzmanları, haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye ediyor.

Mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumak için doğru bakım rutinini uygulamak, yeterli su içmek ve omega-3 yönünden zengin balıklarla beslenmek büyük önem taşıyor.

