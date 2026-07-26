Mevsime göre saç bakımı değişmeli mi?

Uzmanlara göre sağlıklı, güçlü ve parlak saçlara sahip olmanın en önemli yollarından biri, saç bakımını mevsim şartlarına göre güncellemekten geçiyor.

YAZ AYLARINDA NEM VE KORUMA ÖN PLANDA

Yaz mevsimi saçlar için en yıpratıcı dönemlerden biri. Güneşin zararlı UV ışınları saç tellerinin nemini azaltırken, deniz suyu ve havuzdaki klor da saçın kurumasına ve matlaşmasına neden olabiliyor. Özellikle boyalı saçlar yaz aylarında renklerini daha hızlı kaybedebiliyor.

Bu dönemde:

UV korumalı saç ürünleri tercih edilmeli.

Haftada bir veya iki kez yoğun nem maskesi uygulanmalı.

Deniz veya havuz sonrası saç mutlaka temiz suyla durulanmalı.

Isıyla şekillendirme mümkün olduğunca azaltılmalı.

Şapka veya ince bir eşarp kullanmak da güneşin doğrudan etkisini azaltarak saçın yıpranmasını önlemeye yardımcı olur.

SONBAHARDA ARTAN DÖKÜLMELER NORMAL OLABİLİR

Birçok kişi sonbaharda saçlarının normalden daha fazla döküldüğünü fark eder. Uzmanlar, belirli sınırlar içinde yaşanan mevsimsel saç dökülmesinin doğal olduğunu belirtiyor. Yaz boyunca büyüme evresini tamamlayan saç telleri sonbaharda dökülebiliyor.

Ancak dökülme uzun süre devam ediyor, saçta belirgin seyrelme oluşuyor veya günlük dökülme ciddi ölçüde artıyorsa bir dermatoloji uzmanına başvurmakta fayda var.

Bu dönemde protein ve vitamin açısından dengeli beslenmek, saç derisini destekleyen bakım ürünleri kullanmak ve stresten uzak durmaya çalışmak saç sağlığı açısından önem taşıyor.

KIŞIN EN BÜYÜK SORUN KURULUK

Soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava saç tellerinin nemini hızla kaybetmesine neden olabiliyor. Bunun sonucu olarak saçlarda elektriklenme, kırılma ve mat görünüm ortaya çıkabiliyor.

Kış bakımında:

Nemlendirici içerikli şampuanlar tercih edilmeli.

Saç yağları ve bakım serumları düzenli kullanılmalı.

Çok sıcak suyla saç yıkamaktan kaçınılmalı.

Saç kurutma makinesi yüksek ısıda kullanılmamalı.

Ayrıca kış aylarında saç derisinin kuruması kepek oluşumunu da artırabileceğinden saç derisini tahriş etmeyen ürünler tercih edilmesi öneriliyor.

İLKBAHAR YENİLENME DÖNEMİ

İlkbahar, saç bakım rutinini gözden geçirmek için ideal dönemlerden biri. Kışın yıpranan saç uçlarının düzenli olarak kestirilmesi, saçın daha sağlıklı uzamasına katkı sağlayabiliyor.

Bu dönemde daha hafif yapılı bakım ürünlerine geçilebilir, saç derisini arındıran peeling uygulamaları belirli aralıklarla yapılabilir. Ancak bu uygulamaların aşırıya kaçmadan ve saç tipine uygun şekilde tercih edilmesi gerekiyor.

HER SAÇIN İHTİYACI FARKLI

Mevsimler kadar saç tipi de bakım rutinini belirleyen önemli unsurlardan biri. İnce telli saçların ihtiyaçları ile kalın telli veya kıvırcık saçların ihtiyaçları aynı değil. Yağlı saç derisine sahip kişiler sık yıkama ihtiyacı hissederken, kuru saç tiplerinde daha yoğun nem desteği gerekebiliyor.

Bu nedenle bakım ürünlerini seçerken sadece mevsimi değil, saçın yapısını, boya işlemlerini ve kullanılan şekillendirici ürünleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ

Mevsime göre saç bakımında köklü değişiklikler yapmak şart değil. Ancak kullanılan ürünleri hava koşullarına göre güncellemek, nem desteğini artırmak, saç derisini korumak ve güneş ya da soğuk gibi çevresel faktörlere karşı önlem almak, yıl boyunca saçların daha güçlü ve canlı görünmesine yardımcı olabilir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise saç bakımının yalnızca dışarıdan uygulanan ürünlerden ibaret olmadığıdır. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi de sağlıklı saçların vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.