Mevsimsel saç dökülmesi nasıl önlenir?

Mevsimsel saç dökülmesi, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde doğal bir saç dökülmesi olarak kabul edilir. Sonbaharın gelmesiyle birlikte de mevsimsel saç dökülmesi yaşayan kişilerin sayısı artış gösteriyor.



Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Yetersiz ve sağlıksız beslenme, stres, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı, genetik faktörler ve mevsim geçişleri saç dökülmesini tetikleyen etkenler arasında yer alır.



Uzmanlara göre günde ortalama 80 ila 100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Bu dökülme banyoda ya da saç tarama sırasında olabilir. Ancak saç dökülme yoğunluğunuz çok fazlaysa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda fayda var.



Mevsimsel saç dökülmesi yaşıyorsanız ve bunu önlemek için çözüm yolları arıyorsanız işe günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz.



SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖNEMSEYİN



Sağlıklı bir beslenme rutini saç dökülmesini engellemek için ilk atacağınız adım olmalı. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin gıdaları beslenme listenize eklemek saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olabilir.



Saç dökülmesini önlemek için bu besinleri tüketebilirsiniz;



Yumurta: Protein ve biyotin açısından zengindir.

Ispanak: Demir ve vitamin A ile saç sağlığını destekler.

Badem: E vitamini içerir, saçların güçlenmesine yardımcı olur.

Somon: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir, saç derisini besler.

Yaban mersini: Antioksidan özelliği ile saç dökülmesini azaltabilir.

Kabak çekirdeği: Çinko ve magnezyum kaynağıdır, saç büyümesini destekler.



STRESTEN UZAK DURUN



Stres, saç dökülmesini artırabilir. Meditasyon, yoga veya spor gibi rahatlama teknikleri uygulamak yardımcı olabilir.



SAÇLARINIZA İYİ BAKIN





Saç tipine uygun şampuan ve saç kremi kullanmak, saç derisini besler. Haftada bir maske uygulamak da saç dökülmesini durdurmak için faydalı olabilir.

Aşırı kimyasal işlemlerden (perma, ağartma vb.) uzak durmak saç sağlığını korur.

Soğuk havalarda şapka takmak veya güneşten koruyucu ürünler kullanmak saçları dış etkenlerden korur.

Banyo sonrasında saçlarımızı kurutma makinesiyle kurutmak yerine, havluyla saçlarımızın ve vücudumuzun nemini alarak hemen bir cilt nemlendiricisi ve saç maskesi uygulamalıyız. Bu şekilde nemi hem saçlarımızda hem cildimizde hapsetmiş oluruz.

Saç kurutma makinesi, maşa, solaryum vb. ısı işlemlerinden hem cildimizi hem de saçımızı uzak tutmalıyız.