Saç rengi bir moda değil, uyum meselesi

Asıl mesele çoğu zaman gözden kaçırılan bir detayda gizli: cilt alt tonu. Saç rengi seçimi yalnızca trendleri takip etmekten ibaret değildir; doğru renk, yüzü aydınlatır, ifadeyi yumuşatır ve kişiyi olduğundan daha enerjik gösterir. Yanlış renk ise en pahalı boyayı bile sıradanlaştırır.

CİLT RENGİ DEĞİL, CİLT ALT TONU

Önce temel bir ayrımı netleştirelim. Cilt rengi; açık, buğday, esmer gibi tanımlarla ifade edilir. Cilt alt tonu ise cildin altında yatan sıcaklık ya da soğuklukla ilgilidir ve kolay kolay değişmez. Üç ana grupta incelenir: sıcak, soğuk ve nötr.

Küçük ama etkili bir testle başlayabilirsiniz. Bileğinizdeki damarlar yeşile yakın görünüyorsa sıcak, mavi-mor arası görünüyorsa soğuk alt tona sahipsiniz. Ayırt etmek zor geliyorsa, büyük ihtimalle nötr gruptasınız.

SICAK ALT TON: ALTIN DOKUNUŞLAR

Sıcak alt tonlu ciltler, güneşle barışık renkleri taşımakta ustadır. Altın sarıları, bal köpüğü, karamel, bakır ve sıcak kestaneler bu grupta yüzü adeta parlatır. Özellikle bakır ve tarçın tonları, doğru uygulandığında cilde canlılık katar.

Ancak dikkat. Küllü ve gri alt tonlu boyalar, sıcak ciltlerde yorgun ve solgun bir etki yaratabilir. “Moda” diye tercih edilen her renk, her yüzde aynı sonucu vermez.

SOĞUK ALT TON: KÜLLÜ ZARAFET

Soğuk alt tona sahip olanlar için anahtar kelime küllü. Platin sarı, küllü kumral, soğuk çikolata ve mavi alt tonlu siyahlar bu ciltlerde dengeli ve sofistike durur. Özellikle kızıllık içermeyen kahveler, yüz hatlarını daha net gösterir.

Altın ve bakır ağırlıklı tonlar ise bu ciltlerde zaman zaman yapay bir kontrast oluşturabilir. Sonuç: istenmeyen bir sertlik.

NÖTR ALT TON: DENGELİ ÖZGÜRLÜK

Nötr alt tona sahip olanlar şanslıdır; hem sıcak hem soğuk renkleri taşıyabilirler. Burada belirleyici olan göz rengi, kişisel stil ve hatta makyaj alışkanlıklarıdır. Ne çok altın ne çok kül… Orta karar, doğal geçişli renkler en güvenli tercihtir.

TREND Mİ, TEN Mİ?

Güzellik dünyasında trendler hızla değişiyor. Bir sezon bakır yükseliyor, diğer sezon buz sarısı. Ancak saç rengi, bir kıyafet gibi kolayca çıkarılıp asılabilen bir parça değil. Bu yüzden trendleri değil, teninizle kurduğu ilişkiyi esas almak uzun vadede daha akıllıca.

Profesyonel kuaförlerin ilk baktığı şey de tam olarak budur: Alt ton. Çünkü doğru renk, makyajsız bir günde bile yüzü “iyi” gösterir. Yanlış renk ise en kusursuz fönü bile gölgede bırakır