Saç sağlığınızı yazın nasıl korursunuz?

Peki yaz aylarında saçlarımızı bu yıpratıcı etkenlerden nasıl koruyabiliriz?

İşte birkaç basit ama etkili öneri:



1. ŞAPKA KULLANIMI



Güneşin UV ışınları sadece cildimize değil, saç derimize ve saç tellerimize de zarar verir. Geniş kenarlı bir şapka ya da şık bir bandana, saçları doğrudan güneş ışınlarından koruyarak kurumasını önler.



2. KORUYUCU ÜRÜNLER



Güneş koruyuculu saç spreyleri, saçları UV ışınlarına karşı koruyan bir kalkan oluşturur. Aynı şekilde, tuzlu ya da klorlu suya girmeden önce durulanmayan bakım yağları ya da krem bazlı koruyucular da saçın zarar görmesini büyük ölçüde önler.



3. ISLAK SAÇA DİKKAT!



Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra saçları mutlaka tatlı suyla durulamak gerekir. Tuz ve klor, saçın nem dengesini bozar. Ayrıca ıslak saç, kırılmalara karşı daha savunmasızdır. Nazikçe taramak ve gerekiyorsa geniş dişli bir tarak kullanmak faydalı olur.



4. ISIYLA ŞEKİLLENDİRMEYE ARA



Yaz aylarında saç zaten çevresel ısıyla karşı karşıyayken, bir de fön, maşa ya da düzleştirici gibi yüksek ısı veren aletlerle yüklenmek, yıpranmayı ikiye katlar. Bu dönemde doğal kuruma yöntemlerini tercih etmek, saçın dinlenmesini sağlar.



5. NEM MASKELERİ VE YAĞ BAKIMLARI



Haftada bir uygulanacak doğal saç maskeleri, özellikle zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı veya argan yağı bazlı olanlar, saçın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur. Bu basit uygulamalarla saçlarınız yaz boyunca ışıltısını korur.



Unutmayın, saçlarımız da tıpkı cildimiz gibi özen ister. Yaz aylarında yapacağınız küçük dokunuşlar, sonbaharda kırıklarla dolu bir saç yerine sağlıklı ve parlak bir görünümle mevsimi karşılamanızı sağlar. Saçlarınıza bu yaz biraz daha fazla ilgi göstermeye ne dersiniz?