Saç uçları neden kırılıyor? Güzelliğin küçük ama önemli sırrı

Sağlıklı, parlak ve bakımlı görünen saçlar her kadının hayali...

Bakımlı, parlak ve canlı saçlar kendimizi iyi hissetmemizi sağlarken, kırılmış ve yıpranmış saç uçları bütün görünümümüzü değiştirebilir. Özellikle saçlarını uzatmak isteyenlerin en büyük sorunlarından biri de hiç kuşkusuz saç uçlarının kırılması.

Peki, saç uçları neden kırılıyor? Her ay kuaför koltuğunda biraz daha kısalan saçlarımızın sorumlusu farkında olmadan yaptığımız bakım hataları mı?

Aslında cevap oldukça basit: Saçlarımızı güzelleştirmek isterken bazen onlara en büyük zararı yine biz veriyoruz.

Her gün kullanılan düzleştiriciler, maşalar, yüksek ısıyla yapılan fön işlemleri ve bilinçsizce uygulanan kimyasal bakımlar saç tellerini zamanla güçsüzleştiriyor. Üstelik saçlarımızı ıslakken sertçe taramak, havluyla ovuşturmak ve sıkı tokalarla toplamak da kırılmaları artıran alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Oysa saçlarımızın ihtiyacı olan şey, karmaşık bakım yöntemlerinden çok biraz özen ve sabır.

Öncelikle saçlarımızın nem dengesini korumalıyız. Saç tipimize uygun şampuan ve saç kremleri kullanmak, özellikle saç uçlarına nemlendirici bakım ürünleri uygulamak oldukça önemli. Arada bir saç maskesi yapmak da saçların daha yumuşak ve kolay taranabilir olmasına yardımcı oluyor.

Bir başka önemli mesele ise ısı! Günümüzde neredeyse hepimizin vazgeçilmezi haline gelen düzleştirici ve maşalar, saçların en büyük düşmanlarından biri olabiliyor.

Elbette güzel görünmek, saçlarımıza şekil vermek istiyoruz. Ancak her gün yüksek ısıya maruz kalan saçların zamanla yıpranacağını da unutmamalıyız. Isı kullanmamız gerektiğinde koruyucu ürünlerden yararlanmak, mümkün olduğunca saçlarımızı doğal haliyle kullanmakta fayda var.

Bir de saç kestirme meselesi var ki özellikle saçını uzatmaya çalışanların pek hoşuna gitmez. Oysa kırılmış saç uçlarını bakım ürünleriyle yeniden birleştirmek mümkün değil.

Düzenli aralıklarla saç uçlarından küçük miktarlarda kestirmek, yıpranmış bölümlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bazen saçlarımızın daha sağlıklı görünmesi için birkaç santimetreden vazgeçmek yani düzenli olarak kestirmek gerekir.